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Temps de lecture : 58s

Reconstruction du Centre de curling

Roberval mise sur un programme d’aide financière gouvernemental

Le 10 juin 2026 — Modifié à 11 h 40 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

La Ville de Roberval annonce le dépôt d’une demande d’aide financière de 4,6 M$ dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) afin de réaliser un important projet de reconstruction et de modernisation de 6,9 M$ pour son Centre de curling, situé à la Pointe-Scott.

« Construit il y a plusieurs décennies, le Centre de curling affiche aujourd’hui d’importants signes de vieillissement, comme l’ont démontré des études réalisées en 2024 et 2025 », peut-on lire dans un communiqué de presse émis par la Ville de Roberval.

Vétusté du bâtiment

L’état de vétusté avancé du bâtiment, à l’exception des glaces, rend nécessaires des interventions majeures afin d’assurer la pérennité des installations, la sécurité des usagers et le maintien de cette offre sportive à Roberval.

Rappelons qu’en 2013, d’importants travaux de réfection avaient déjà été effectués pour moderniser la section des glaces et des équipements mécaniques. Sans investissements significatifs, la capacité de l’infrastructure à répondre aux besoins de la communauté pourrait être compromise.

Une deuxième vie au Centre

« Ce projet donnera un véritable second souffle au Centre de curling grâce à la démolition de la structure actuelle annexée aux glaces et à la reconstruction d’un nouveau bâtiment moderne et conforme aux normes en vigueur. Ce nouvel espace amélioré comprendra une salle multifonctionnelle équipée, un espace d’accueil, un espace traiteur, un bloc sanitaire avec toilettes et vestiaires, ainsi que des espaces de rangement. »

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