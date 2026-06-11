Un nouvel espace clôturé consacré à la socialisation canine

Aménagé à proximité de l’ancien ciné-parc de Saint-Félicien, en direction du Zoo sauvage, le nouveau parc canin a officiellement accueilli ses premiers visiteurs le samedi 30 mai dernier. Conçu comme un lieu de rencontre, d’exercice et de socialisation pour les chiens et leurs accompagnateurs, l’accès au site repose toutefois sur deux conditions précises.

Les propriétaires doivent présenter un dossier de vaccination de base à jour afin d’attester que leur animal possède « pattes blanches ». Le chien doit également porter au cou son médaillon d’enregistrement municipal.

« Le propriétaire peut nous faire parvenir le dossier vaccinal, de façon électronique ou en présentiel », explique Danique Prévost, trésorière du Comité citoyen pour un parc canin (CPC). « Par la suite, on lui remet un code qui permet de déverrouiller le cadenas donnant accès au parc. »

Deux sections adaptées

Le parc se divise en deux espaces distincts afin de répondre aux besoins des différentes clientèles canines : une aire réservée aux grands chiens et une autre destinée aux plus petits.

« En plus de fournir le terrain, la Ville a pris en charge les clôtures, l’aménagement du sable et l’ensemble des installations », explique le maire de Saint-Félicien, Jean-Philippe Boutin, présent lors de l’inauguration. À cette contribution municipale s’ajoutent plusieurs commandites provenant du milieu.

Plusieurs années d’attente

Les membres du CPC ont dû faire preuve de patience avant d’en arriver à l’ouverture officielle du parc.

Le projet a d’abord été présenté en 2015, puis relancé en 2020 avant d’être redéposé une troisième fois en 2024. Le premier site envisagé se trouvait au nouveau parc industriel, à l’intersection de la route régionale 169 et du boulevard Hamel.

« Nous avions également regardé la possibilité de l’installer près du cégep. Toutefois, à cet endroit, d’autres projets de développement figuraient déjà dans les plans. Finalement, le terrain où nous nous trouvons aujourd’hui s’avère idéal. Il se situe à bonne distance des habitations et des secteurs commerciaux, tout en demeurant facilement accessible. Cela favorise une cohabitation harmonieuse entre les utilisateurs du parc canin et les autres citoyens », ajoute le maire.

Un parc de socialisation

Le parc canin de socialisation, comme celui de Saint-Félicien, correspond au modèle le plus répandu au Québec. Il s’agit d’un espace clôturé permettant aux chiens de courir librement, de jouer et d’interagir avec d’autres animaux sous la supervision de leur maître.

Ces aménagements comprennent généralement des bancs, des distributeurs de sacs à déjections, un accès à l’eau et, parfois, des zones ombragées. Plusieurs municipalités présentent ce type d’installation comme un milieu favorisant à la fois la dépense énergétique des chiens et les interactions sociales entre propriétaires.

« Des activités viendront s’ajouter, notamment pour l’éducation canine et l’utilisation de parcours d’agilité. Des personnes âgées vivant seules pourront venir participer à des activités de zoothérapie avec des chiens particulièrement dociles. Même chose pour des jeunes vivant certaines difficultés », commente la présidente Cynthia Côté.

« C’est un beau lieu de socialisation pour les chiens, mais également pour les personnes. Par exemple, nous trois, au sein du comité, ne nous connaissions pas, même si nous demeurons dans le même secteur », conclut Bianka Sénéchal, responsable des communications du CPC.