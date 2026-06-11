C’est parti pour la 26e saison de la Véloroute des Bleuets

La 26e saison de la Véloroute des Bleuets est maintenant lancée. Les cyclistes d’ici et d’ailleurs sont invités à enfourcher leur vélo pour parcourir ce circuit emblématique du Lac‑Saint‑Jean et redécouvrir toute la richesse de la région.

David Lecointre s’implique à la Véloroute des Bleuets depuis 2007. Chaque année, il ressent la même fébrilité lorsque la saison reprend. Comme toujours, le directeur général espère que tout se déroulera sans encombre.

« On gère les infrastructures avec les municipalités pour qu’elles demeurent en bon état. On gère aussi les services avec l’équipe de la Corporation, les employés, les étudiants et les bénévoles. La météo, elle, ne se gère pas. Les deux mains sur le guidon non plus. »

« On se souhaite une année sans accident, une année où les cyclistes de l’extérieur seront nombreux et où les cyclistes, les marcheurs et les utilisateurs d’ATPM pourront pleinement profiter de ce circuit que nous avons développé », ajoute-il.

Annuellement, la Véloroute des Bleuets, ce circuit cyclable en boucle de plus de 250 kilomètres, repousse les records d’achalandage. Lors de la dernière saison, la Véloroute des Bleuets a attiré plus de 311 000 utilisateurs. « Cette année, on espère secrètement en atteindre plus », dit David Lecointre, le sourire en coin.

Priorité : sécurité

La sécurité demeure l’une des grandes priorités de l’équipe de la Véloroute des Bleuets. Un plan de gestion de l’infrastructure cyclable est d’ailleurs appliqué avec rigueur afin de maintenir des standards de qualité.

Il était notamment prévu d’aménager un nouveau tronçon de deux kilomètres à Péribonka, longeant le camping municipal jusqu’à la rivière Moreau, pour améliorer l’expérience et la sécurité des usagers. Les travaux sont maintenant dans leur dernière phase et l’inauguration aura lieu sous peu.

Selon David Lecointre, un nouveau plan de gestion de l’infrastructure cyclable est également en développement, en collaboration avec les élus municipaux.

Le secteur de Chambord est dans la mire de la Véloroute des Bleuets. « Ça va permettra d’éviter la route 169 entre le cœur de la municipalité et le belvédère du ministère des Transports. C’est un projet en préparation. Il devrait normalement être réalisé d’ici la fin de 2026. »

Apprentissage de la signalisation routière

La Cyclo-académie est un nouveau projet qui a été mis en place pour outiller les jeunes. « Il vise les enfants de 4 à 8 ans. Il est développé en partenariat avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), les centres de services scolaire et le CIUSSS. L’objectif est d’éduquer les futures générations à la sécurité à vélo et les règles de sécurité. On déploie un parcours qui est ludique et éducatif. Il est accessible avec des vélos sans pédale, des mini vélos et des trottinettes », explique David Lecointre.

Le projet a été déployé dans 8 écoles au Saguenay-Lac-Saint-Jean, durant l’année scolaire. Pendant la période estivale, 9 journées seront consacrées dans la communauté à travers trois MRC.

« On pense que l’éducation est très importante pour permettre aux gens de bien circuler dans le futur. »

Se réapproprier le circuit

À l'aube de la nouvelle saison, l’équipe de la Véloroute des Bleuets souhaite que les résidents s’approprient davantage le circuit.

« Cette année, nous souhaitons poursuivre un objectif qui nous tient particulièrement à cœur et qui a été renommé dans notre planification stratégique, celui de renforcer les liens entre la Véloroute et les communautés locales », soutient la présidente du conseil d’administration, Pascale Ledoux.

« La Véloroute ne doit pas être perçue uniquement comme une infrastructure qui est destinée aux utilisateurs de passage. Elle doit aussi être un lieu de rencontre et de fierté pour les citoyens d’ici. »

Parmi les initiatives mises de l’avant, on retrouve la Loto‑Vélo, une campagne de financement offrant plus de 55 000 $ en prix. « Chaque billet acheté est un geste de soutien envers la Véloroute. C’est une façon simple pour la population de participer au maintien du développement de ces infrastructures. »

Il est possible de participer jusqu’au 27 juin.

La Véloroute des Bleuets en chiffres :