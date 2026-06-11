Baisse des signalements à la DPJ au Saguenay–Lac Saint Jean

Les directrices et directeurs de la protection de la jeunesse et directeurs provinciaux du Québec ont dévoilé leur bilan annuel pour l’année 2025‑2026. Au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, les données traduisent une légère amélioration sur certains plans, tout en mettant en lumière des enjeux toujours préoccupants pour la protection des enfants et des adolescents.

Au cours de la dernière année, 6 507 signalements ont été acheminés à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) dans la région, soit une diminution de 354 cas comparativement à l’année précédente.

Parmi ceux-ci, 1 940 signalements ont été retenus à des fins d’intervention, une proportion également en baisse par rapport à 2024‑2025. Les enfants de 12 ans et moins représentent plus de 75% des cas retenus.

En ce qui concerne les sources de signalement, les employés des différents organismes arrivent en tête, étant à l’origine de 33,71 % des dossiers traités. Ils sont suivis par le milieu scolaire (25,55 %). Le milieu familial compte pour 15,73 % des signalements, tandis que les services policiers sont responsables de 16,09 % des cas signalés. Enfin, les membres de la communauté représentent 7,82 % des signalements.

Les motifs de signalement demeurent inchangés d’une année à l’autre. La négligence et les risques de négligence arrivent en tête, suivis des abus physiques, de l’exposition à la violence conjugale et des mauvais traitements psychologiques. Ces problématiques persistantes rappellent l’importance de renforcer les services de soutien aux familles, afin de prévenir la détérioration des conditions de vie des enfants.

Par ailleurs, le bilan met en lumière que plus de 65 % des jeunes de la région pris en charge par la DPJ sont maintenus dans leur milieu de vie. Plus précisément, 50,39 % demeurent dans leur famille immédiate, tandis que 16,92 % sont confiés à un tiers significatif, comme un membre de la famille élargie ou une personne de confiance.

Le rapport souligne finalement une hausse continue du nombre d’adolescents contrevenants pris en charge en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Cette année, 426 jeunes ont reçu des services de la DPJ dans ce cadre au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, dont 209 garçons et 117 filles.