Une ourse au pelage blond s’installe au Zoo sauvage de Saint Félicien

Le Zoo sauvage de Saint‑Félicien a annoncé l’arrivée d’une nouvelle résidente aussi rare qu’intrigante. Manuka, une femelle ours noir d’Amérique, a été transférée depuis le Zoo de Calgary dans le cadre d’un programme de collaboration entre institutions zoologiques accréditées au Canada.

Au‑delà de son tempérament décrit comme curieux et attachant, Manuka se distingue par une caractéristique peu commune : un pelage blond. Cette teinte inhabituelle demeure une variation naturelle observée chez certains individus de l’espèce, explique le Zoo dans une publication Facebook.

Avant de faire ses débuts auprès du public, l’ourse devra compléter une période de quarantaine. Une fois cette phase terminée, les visiteurs pourront observer Manuka évoluer dans son nouveau milieu, situé dans le Parc des sentiers de la nature.

Le zoo souligne que ce type d’échange entre établissements accrédités contribue de manière significative au bien‑être des animaux. Ces collaborations permettent notamment de favoriser une gestion responsable des populations sous soins humains.