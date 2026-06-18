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Les premiers logements seront livrés cet automne

Le Domaine Hamel prend forme

Le 18 juin 2026 — Modifié à 07 h 06 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Débutés après la période de Pâques, les travaux du projet résidentiel Domaine Hamel, évalué à 12 M$, progressent rapidement à Saint-Félicien. Situé à l’entrée sud de la ville, le chantier de construction de cinq immeubles locatifs de six logements attire déjà l’attention des automobilistes et des passants.

À ce jour, les deux bâtiments érigés en bordure du boulevard du Sacré-Cœur sont complètement montés, incluant les fenêtres et les portes-patio. Un troisième immeuble a également pris forme.

« Le béton des deux autres immeubles, qui seront construits près de la rivière, sera coulé prochainement. Quant au mur de soutènement, dont la hauteur varie de trois à six mètres sur une longueur de 71 mètres, il est maintenant complété. Cette structure était nécessaire afin d’uniformiser la surface du terrain », explique Marc-Antoine Paré, copropriétaire du Domaine Hamel.

 Une fois complété, le projet comptera 30 logements répartis dans cinq immeubles de six unités chacun. Les locataires pourront choisir entre des appartements de type 4 ½ et 5 ½ pièces.

« Nous respectons l’échéancier établi dès le départ. Les logements situés plus près de la rivière devraient être prêts à accueillir leurs occupants dès octobre. Les autres unités seront livrées progressivement en novembre et en décembre », précise M. Paré.

Un intérêt déjà bien présent

La mise en marché des logements connaît un départ prometteur.

« Après seulement quelques semaines de travaux, 12 des 30 logements étaient déjà loués, dont huit des dix unités situées au rez-de-chaussée. Nous sommes très satisfaits de l’intérêt suscité par le projet, d’autant plus qu’il n’est pas encore possible de visiter les logements. Nous pouvons toutefois présenter les plans aux personnes intéressées », souligne-t-il.

Premiers occupants attendus en octobre

Le copropriétaire se montre confiant pour la suite.

« Je m’attends à ce que l’ensemble des logements soient loués avant même la fin des travaux », conclut-il.

Les personnes désirant obtenir davantage d’information peuvent communiquer avec Marc-Antoine Paré par courriel à : marc-antoine_64@hotmail.com ou par téléphone au 418 922-4540. Il est également possible de visiter le chantier à pied durant les fins de semaine.

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