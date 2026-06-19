Une nouvelle cohorte de pompiers à temps partiel recherchée

Le Service de sécurité incendie Roberval (SSIR) lance un appel de candidatures afin de former une nouvelle cohorte de pompiers à temps partiel sur appel pour desservir les municipalités de Lac-Bouchette, Saint-François-de-Sales, Chambord, Saint-André, Roberval et Sainte-Hedwidge.

Les personnes intéressées disposent jusqu'au 30 août prochain pour soumettre leur candidature.

Profil bien défini

« Le Service recherche des personnes qui demeurent dans un rayon maximal de huit kilomètres de la caserne de leur localité. Ils doivent détenir un permis de conduire de classe 5 valide et détenir un permis de conduire ou s'engager à l'obtenir avant la fin de leur formation, de classe 4A », explique Yanick Huard, directeur du Service de sécurité incendie Roberval.

Les candidats doivent transmettre leur intention de participer par courriel à l'adresse rh@roberval.ca.

« Par la suite, après la période d'affichage de la formation, le SSIR va contacter les candidatures retenues pour s'inscrire à une série de tests », précise-t-il.

Le Service souhaite former un groupe d'une douzaine de participants provenant de l'ensemble des municipalités desservies.

Formation rémunérée sur deux ans

Dispensée par des instructeurs de l'École nationale des pompiers du Québec, la formation totalise 306 heures rémunérées. Son déroulement s'échelonne sur environ deux ans et combine des activités en présentiel ainsi qu'à distance.

Les recrues n'ont toutefois pas à compléter l'ensemble du programme avant de participer aux interventions.

« Dépendamment de sa formation, on y va par étapes. Après chaque examen réussi, des tâches additionnelles s'ajoutent à ce qu'ils ont le droit de faire lors d'une intervention. Par exemple, après deux semaines, la personne ne pourra pas entrer à l'intérieur d'un lieu d'incendie avec un appareil », illustre le directeur.

Le Service de sécurité incendie Roberval compte actuellement 69 pompiers à temps partiel et trois employés à temps plein.