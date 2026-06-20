Jean‑Philippe Boutin à la tête de la Commission des jeunes élus

Jean‑Philippe Boutin, maire de Saint‑Félicien, a été élu président de la Commission des jeunes élues et élus de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Le conseil d’administration de l’UMQ a procédé à la nomination de la présidence, de la vice‑présidence et des nouveaux membres de la Commission, qui regroupe des élus municipaux de 35 ans et moins.

En accédant à la présidence, Jean-Philippe Boutin s'est dit profondément honoré de la confiance que lui accordent les jeunes élus du Québec. « Pour moi, l’engagement municipal, c’est du concret, et une volonté de faire une différence dans nos communautés », a-t-il déclaré.

Ce dernier a ajouté vouloir poursuivre le travail amorcé pour soutenir la relève municipale : « Avec cette équipe mobilisée, nous allons continuer à appuyer la relève, à outiller celles et ceux qui veulent se lancer et à faire rayonner l’engagement municipal partout au Québec. »

Jean-Philippe Boutin a également tenu à remercier la présidente sortante, Laure Letarte‑Lavoie, pour « son leadership et son dynamisme », qui ont contribué au rayonnement de la Commission.

Créée en 2007, la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ regroupe des élues et élus municipaux âgés de 18 à 35 ans. Elle a pour mandat de formuler des recommandations au conseil d’administration de l’UMQ concernant divers dossiers d’importance pour la relève municipale. La présidence de la Commission a un siège d’office au conseil d’administration de l’UMQ depuis 2012.