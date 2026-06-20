Roberval rend hommage aux bâtisseurs de sa marina

Si la marina de Roberval est aujourd’hui reconnue comme un véritable joyau, c’est en grande partie grâce au travail de trois bénévoles, Réal Labrecque, Pierre Leclerc et Jacques Dumont, qui ont contribué à sa création et à son essor. Un hommage leur a été rendu pour souligner leur rôle de bâtisseurs et l’empreinte qu’ils ont laissée sur le site.

Samedi matin, l’aire commune de la marina était bondée. La Ville de Roberval et le Club nautique Roberval avaient convié la population à l’inauguration d’un nouvel attrait : trois panneaux d’interprétation retraçant l’histoire de la marina, qui célébrera bientôt ses 50 ans, et de ses bâtisseurs.

Aux yeux du maire, Jean‑François Boily, la marina constitue un lieu emblématique du paysage robervallois. « C’est bien plus qu’un lieu d’arrimage. La marina est un espace de rencontre, de détente, de découverte. C’est aussi un endroit où citoyens et visiteurs peuvent profiter pleinement de cette fenêtre exceptionnelle donnant sur le majestueux lac Saint‑Jean. »

La marina est le fruit de l’engagement de nombreuses personnes qui ont cru au potentiel de Roberval. Pour le Club nautique, il était essentiel de reconnaître cette contribution et de transmettre cette mémoire collective aux générations futures, a soutenu la présidente, Céline Marcoux.

L’équipe s’est donc lancée, il y a trois ans, dans la réalisation d’un parcours composé de panneaux d’interprétation. Des capsules vidéo, accessibles sur appareils mobiles, permettent également d’en apprendre davantage sur chacun des bâtisseurs.

Lors de l’inauguration, les trois hommes étaient présents pour découvrir, sous les applaudissements du public, le résultat final du projet. Jacques Dumont s’est dit particulièrement ému par le travail accompli au fil des années.

« Je ne pense pas juste à moi. Il y a eu des bénévoles qui ont mis la main à la pâte. Il y a eu beaucoup d’ouvrage de fait ici. C’est ça qui m’émeut », a-t-il dit avec émotion.

Membre de la marina depuis 1979, il a été témoin de son évolution. « J’ai mis les premiers quais à l’eau. Dans le temps, la marina était du côté nord. Elle s’est développée tranquillement jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de place. Les ministres Gaston Blackburn et Danis Lebel ont été des hommes clés qui nous ont aidés à tout faire ce qu’on voit là. »

Jacques Dumont est fier du travail accompli, d’autant plus que la marina rayonne maintenant en dehors de la région du Lac-Saint-Jean. « Il y a du monde de Sherbrooke, de Montréal, de Québec. Ces gens‑là sont venus ici en visite. Ils ont découvert le site. Ils ont décidé de s’installer avec leurs bateaux. »

La réalisation du projet, évaluée à 23 000 $, a été rendue possible grâce à la participation financière de la Ville de Roberval, du Club nautique Roberval et de la MRC Domaine‑du‑Roy.