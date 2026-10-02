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Parc attenant à la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque

Inauguration de la Place Thérèse-Brassard

Le 02 octobre 2026 à 08 h 23
Par Jean Tremblay - Journaliste

La Ville de Roberval a inauguré, le jeudi 24 septembre dernier, la Place Thérèse-Brassard, un parc attenant à la nouvelle Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque.  Ce fut l’occasion également de procéder au vernissage de la nouvelle exposition du Théâtre Mic-Mac.

À l’occasion de l’inauguration, la Société d’histoire Domaine-du-Roy a présenté une exposition consacrée à Thérèse Brassard, dans le hall d’entrée de la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque. Cette exposition permet aux visiteurs de découvrir davantage son parcours, son œuvre et le rayonnement de cette artiste.

Par la suite on a procédé à l’ouverture des Journées de la culture et le vernissage de l’exposition : Le Mic-Mac : Au-delà du rideau.

Découvrir le Théâtre Mic-Mac

« Le Théâtre Mic-Mac qui célèbre ses 60 années d’existence vous invite à découvrir une autre facette des membres du Théâtre Mic-Mac à travers leurs œuvres : peintures, sculptures, photographies et autres créations. Car, une fois le rideau tombé, la créativité continue de s'exprimer… autrement », peut-on lire dans un communiqué émis par la Ville de Roberval.

Les visiteurs pourront, durant la visite, profiter d’une rétrospective en photos des 77 productions présentées de 1966 à 2026. Un voyage à travers 60 ans d'histoire, de passion, de personnages inoubliables. L’exposition sera présentée à la bibliothèque municipale jusqu’au 25 décembre 2026.

Rappel historique

Née à Roberval en 1926, Thérèse Brassard a marqué le milieu des arts par un parcours exceptionnel.

Diplômée de l’École des beaux-arts de Québec en 1951, elle s’est illustrée comme peintre et comme pionnière de l’émail d’art au Québec. Au cours de sa carrière, elle a réalisé des milliers d’œuvres qui ont contribué à faire rayonner son travail bien au-delà de sa région natale, certaines ayant notamment été offertes à des personnalités de renommée internationale.

Par la création de la Place qui porte désormais son nom, la Ville de Roberval souhaite rendre hommage à cette artiste originaire de la Ville et perpétuer la mémoire de sa contribution remarquable au monde des arts.

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