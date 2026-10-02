Vertuose fait rayonner Saint-Prime au congrès de la FQM

Même s’il n’a pas remporté le Prix Leadership municipal, le projet Vertuose de Saint-Prime a franchi une importante étape en figurant parmi les trois finalistes de cette distinction provinciale. La reconnaissance est survenue dans le cadre du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), tenu du 24 au 26 septembre.

Le Prix Leadership municipal récompense une municipalité ou une MRC qui s’est démarquée par la réalisation d’un projet structurant pour sa communauté.

Saint-Prime figurait parmi les trois finalistes aux côtés de la MRC de Montcalm et de la MRC de Pontiac. La municipalité du Domaine-du-Roy représentait ainsi la seule municipalité directement en lice, les deux autres finalistes provenant du milieu des MRC. Au terme du processus d’évaluation mené par un jury composé de trois personnes, le projet AgriSaveur de la MRC de Pontiac a finalement remporté le prix.

Rendez-vous municipal

Réunissant chaque année quelque 2500 participants, le congrès de la FQM constitue, pendant trois jours, un important rendez-vous pour les élus, gestionnaires et intervenants du monde municipal québécois.

Pour la mairesse de Saint-Prime, Marie-Noëlle Bhérer, la seule nomination de Vertuose représente déjà une reconnaissance pour sa municipalité et pour tous ceux qui contribuent à sa réalisation.

« Cette distinction souligne l’impact d’un projet structurant qui contribue au mieux-être de la communauté et au développement durable de notre milieu. Cette nomination est le reflet de l’engagement de nos élus, de nos employés municipaux, de nos partenaires et de toute la communauté qui contribuent à faire du quartier Vertuose une réussite », peut-on lire sur la page Facebook de Vertuose Saint-Prime.

Deux rues complétées

Situé au cœur du village, entre la route régionale et la Véloroute des Bleuets, le quartier Vertuose prend progressivement forme. Les infrastructures des deux premières rues sont maintenant complétées : la rue Au Gré-des-Saisons et la rue de la Clé-des-Champs.

« On y retrouve 12 terrains disponibles pour des résidences, six terrains dédiés à des maisons en rangée et six terrains pour des commerces de proximité et de voisinage. De plus, nous avons réservé des terrains pour des immeubles locatifs », explique Marie-Noëlle Bhérer.

Un projet de milieu de vie

Pour la mairesse, Vertuose dépasse largement la création d’un nouveau secteur résidentiel. Le projet vise d’abord la création d’un véritable milieu de vie.

« Il vise la création d’un quartier humain, inclusif et durable avec une diversité d’habitations et d’espaces communautaires, incluant des commerces de proximité. Un quartier qui mise sur des mesures de protection de l’environnement et sur les déplacements actifs », résume-t-elle.