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Le temps de l’Halloween

Créatures étranges au Zoo sauvage

Le 07 octobre 2026 - Modifié à 14 h 28 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

C’est l’Halloween sauvage au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Cet automne, le Zoo sauvage de Saint-Félicien invite les familles à profiter des week-ends d’octobre pour vivre une fête d’Halloween pas comme les autres. Pour l’occasion, le Zoo se transforme pour accueillir petits et grands dans un univers fascinant où les créatures étranges, les découvertes et les surprises sont au rendez-vous.

Pour tout le mois d’octobre, l’entrée est gratuite pour un enfant de 14 ans et moins à l’achat d'une entrée adulte à prix régulier! (un billet adulte = un billet enfant GRATUIT) C’est l’occasion parfaite de rassembler toute la famille et de venir profiter de l’automne au Zoo sauvage.

On se costume au Zoo

Pour l’occasion, les visiteurs sont invités à revêtir leur plus beau costume et à laisser libre cours à leur imagination. Sorcières, petits monstres, animaux fantastiques ou personnages préférés : tous les déguisements sont les bienvenus pour venir explorer le monde sauvage sous un tout autre jour.

Tous les week-ends d’octobre, une programmation spéciale attend les visiteurs dans une ambiance festive et mystérieuse : maquillage, mascottes, bonbons, potion magique et labyrinthe hanté. Les familles pourront également partir à la découverte d’espèces fantastiques qui ont mystérieusement envahi le site. Ouvrez grands les yeux et partez à leur recherche dans une véritable chasse au trésor à travers le Zoo.

« Nous souhaitons proposer une fête d’Halloween qui permet aux familles de profiter pleinement de l’automne, tout en découvrant le Zoo sous un angle différent. Le déguisement, les activités et l’ambiance thématique ajoutent une touche de magie à l’expérience, sans perdre ce qui fait la particularité de notre site : la rencontre avec les animaux et la nature », souligne Joël Phaneuf, directeur événements et service client.

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