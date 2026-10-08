Le CED d’Alma se prépare à l’ère des drones autonomes

Malgré la discrétion de ses activités, le Centre d’excellence sur les drones (CED) d’Alma est bien vivant. Au terme d’investissements totalisant 8,7 M$ depuis 2024, le CED s’est doté de plusieurs nouveaux équipements afin de contribuer au développement des technologies liées aux drones au Canada.

Le CED, établi à l’aéroport d’Alma, a pour mandat de favoriser le développement de l’industrie des systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP) civils et commerciaux, tant au Québec qu’à l’international. Ses activités couvrent notamment la conception, les essais, la formation et l’exploitation des drones.

« Maintenant que la phase d’acquisition d’équipements est terminée, nous sommes rendus à la mise en fonction de l’ensemble du nouveau matériel et à la montée en puissance des nouvelles fonctionnalités qu’on veut mettre en place », indique William De Keiser, directeur général intérimaire du CED.

Quatre principales pièces d’équipement ont été acquises par le CED depuis l’annonce des investissements en 2024. En tête de liste, le plus récent modèle du LX300 de Laflamme, un hélicoptère télépiloté et autonome de type drone, conçu pour effectuer des missions qui seraient difficiles, dangereuses ou coûteuses avec un hélicoptère piloté. L'appareil est notamment destiné à des applications de défense et de sécurité, de transport spécialisé, de lutte contre les feux de forêt et de cartographie.

Puisque le LX300 constitue un type d’appareil novateur, le rôle du CED est actuellement de peaufiner sa mise point, en collaboration avec Laflamme, afin de permettre la commercialisation de l’aéronef. « Nous sommes en train de faire les essais opérationnels en vue d’une mise en service l’année prochaine », précise William De Keiser.

Équipement de gestion de l’espace aérien

Le CED a également fait l’acquisition d’équipements de gestion de l’espace aérien, qui regroupent plusieurs types de dispositifs nécessaires au vol sécuritaire des drones. On parle ici de transpondeurs, qui transmettent l’identité, l’altitude et la position de l’aéronef aux systèmes de surveillance aérienne, des ADS-B (@Ri:Automatic Dependent Surveillance–Broadcast@Ri), qui diffusent automatiquement la position, l’altitude, la vitesse et l’identification de l’appareil, des systèmes anticollision (TCAS/ACAS), qui détectent les aéronefs équipés de systèmes compatibles et qui peut fournir des alertes en cas de risque de collision, ou encore des systèmes de détection et d’évitement, qui regroupent les capteurs et logiciels permettant à un aéronef sans pilote de détecter les autres appareils et de modifier sa trajectoire au besoin.

Les équipements de gestion de l’espace aérien incluent également des radars ou des capteurs au sol pouvant être employés afin de surveiller une zone aérienne lorsque la couverture ADS-B ou des radars traditionnels est insuffisante ainsi que des stations de contrôle au sol, qui permettent quant à elles aux opérateurs de surveiller le vol, de communiquer avec l'appareil et, selon le niveau d'autonomie, d'intervenir sur sa trajectoire.

Comme dans le cas du drone LX300, le mandat du CED en lien avec les équipements de gestion de l’espace aérien est de procéder à des batteries de tests visant à évaluer l’efficacité et les limites actuelles des dispositifs, l’objectif étant ultimement de les améliorer en vue d’une mise en marché.

Partenaire de Transports Canada

William De Keiser affirme que le CED collabore notamment avec Transports Canada et Air Canada dans le but de répondre aux exigences du secteur de l’aviation en termes de sécurisation des corridors aériens en vue de l’augmentation projetée de l’utilisation de drones.

« L’objectif est de déterminer les niveaux de performance que les drones, comme le LX300 dans le cas qui nous concerne, doivent atteindre pour être déployés de façon sécuritaire. […­] L’atténuation des risques est en quelque sorte la brique fondamentale que Transports Canada et qu’Air Canada attendent pour être capables de faire des vols au-delà de la portée visuelle des aéronefs. Pour l’instant, personne n’a trouvé la formule magique pour éliminer tous les risques liés à l’utilisation de ce type de matériel. Donc, nous, en testant ce type de matériel et en participant à son amélioration, on contribue directement à l’innovation dans le domaine des drones. »

En somme, le CED constitue dorénavant un acteur clé dans le développement des technologies liées aux drones au Canada. Au courant des prochaines années, l’organisation se consacrera au déploiement et à l’évaluation des fonctionnalités de son nouveau matériel. Régionalement, les opérations se dérouleront entre autres à l’aéroport d’Alma et à l’Aérodrome Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien.