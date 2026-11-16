Depuis le 15 novembre, les automobilistes doivent composer avec le retour des restrictions de stationnement hivernal nocturne dans la plupart des municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À Saguenay, le règlement municipal interdit le stationnement sur rue entre minuit et 7 h du matin. Les contrevenants s’exposent à une amende de 30 $, à laquelle s’ajoutent 15 $ de frais. Cette mesure vise à permettre aux équipes de déneigement d’intervenir efficacement lors des chutes de neige.

La réglementation pourrait toutefois évoluer. Lors d’une récente séance du conseil municipal, une citoyenne a suggéré d’adopter un modèle déjà en place dans certaines municipalités, où le stationnement de nuit est autorisé lorsqu’aucune opération de déneigement n’est prévue.

Un autre citoyen a proposé la mise en place d’un système d’appels ou de messages textes automatisés pour prévenir les résidents lorsque les véhicules doivent obligatoirement demeurer dans les entrées privées.

Le président de la Commission des travaux publics, Serge Gaudreault, s’est montré favorable à l’idée d’un projet-pilote inspiré de ces pratiques. Toutefois, aucun changement à la réglementation actuelle ne semble imminent pour le moment.

Des règles similaires au Lac-Saint-Jean

Ailleurs dans la région, plusieurs municipalités appliquent également des restrictions de stationnement durant la saison hivernale.

À Alma, l’interdiction est en vigueur jusqu’au 15 avril, tandis qu’à Desbiens, elle s’étend jusqu’au 30 avril. À Roberval, Dolbeau-Mistassini et Normandin, le stationnement sur rue est proscrit entre 1 h et 6 h du matin pendant l’hiver.

Certaines villes ont toutefois adopté des approches plus souples. C’est notamment le cas de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, où les résidents peuvent consulter une application mobile liée aux opérations de déneigement afin de savoir précisément à quel moment l’interdiction de stationnement est en vigueur.