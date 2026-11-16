Le XXe Sommet de la Francophonie, tenu à Phnom Penh, au Cambodge, a été marqué par une première rencontre officielle entre le premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, et le premier ministre du Canada, Mark Carney.

À l'issue de cette rencontre, Paul St-Pierre Plamondon s'est montré satisfait des engagements obtenus du gouvernement fédéral, soulignant avoir trouvé des terrains d'entente sur plusieurs sujets.

« D'abord, sur la question de l'itinérance, qui est la grande priorité sociale de notre gouvernement. M. Carney nous confirme que le fédéral va collaborer en laissant le Québec choisir les projets et en s'assurant que la coordination des sommes versées se fasse à même le sommet qu'on organise. C'est une excellente nouvelle parce qu'on peut aller de l'avant sur cette question fondamentale qui est très importante pour le Québec. », a déclaré le premier ministre québécois.

Profitant de la présence de délégations provenant de l'ensemble de la Francophonie, le chef du gouvernement québécois a également lancé une invitation aux ministres de l'Économie et du Commerce extérieur ainsi qu'aux entreprises des pays membres à participer à un grand rendez-vous économique qui se tiendra à Québec en 2027. L'objectif est de renforcer les liens économiques au sein de l'espace francophone.

Des investissements annoncés par Ottawa

Pour sa part, Mark Carney participait à son premier Sommet de la Francophonie depuis son entrée en fonction comme premier ministre du Canada. Il a souligné plusieurs initiatives visant à accroître la présence et l'influence canadiennes au sein de la Francophonie.

Parmi celles-ci figure l'admission du Manitoba à titre de gouvernement observateur de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), une candidature appuyée par le Canada. La province rejoint ainsi le Québec et le Nouveau-Brunswick, membres de plein droit de l'organisation, ainsi que l'Ontario et la Nouvelle-Écosse, qui y détiennent également un statut d'observateur.

Le premier ministre canadien a aussi réaffirmé l'engagement d'Ottawa envers l'OIF et l'Agence universitaire de la Francophonie en annonçant des investissements de plus de 23 millions de dollars sur quatre ans destinés à la promotion de la langue française. Une enveloppe additionnelle de 24 millions de dollars sera quant à elle consacrée à des projets visant à renforcer la résilience des communautés d'Afrique francophone.

En marge du sommet, Mark Carney a aussi participé à FrancoTech, un salon consacré au commerce et à l'innovation réunissant des entrepreneurs de l'espace francophone. Il a également rencontré le premier ministre du Cambodge, Hun Manet, lors d'une visite bilatérale axée sur le commerce, l'investissement et la sécurité. Cette rencontre s'est conclue par la signature d'un protocole d'entente sur le commerce et la coopération économique entre les deux pays.

Le Québec accueillera le Sommet de 2028

Le Sommet de Phnom Penh a également permis d'officialiser la désignation du Canada comme pays hôte du Sommet de la Francophonie de 2028. La région de la capitale nationale, au Québec, accueillera les délégations des pays membres, marquant le retour de l'événement au Canada vingt ans après l'édition de Québec en 2008.

Pour se prochain sommet, le gouvernement fédéral entend mettre l'accent sur la promotion de la langue et de la culture françaises à l'ère du numérique, notamment dans le contexte de l'essor des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle.

En préparation de ce rendez-vous international, le Nouveau-Brunswick accueillera quant à lui un pré-sommet jeunesse à Moncton en août 2028. L'événement réunira des jeunes provenant des provinces canadiennes et des États membres de la Francophonie afin de favoriser les échanges, les débats et la formulation de recommandations qui seront présentées aux chefs d'État et de gouvernement lors du sommet officiel.