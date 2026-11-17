Le phénomène du vol de fils contenant du cuivre ne semble pas s’estomper au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que la compagnie Bell observe une hausse préoccupante des vols et des actes de vandalisme visant les infrastructures de télécommunications.

Statistiquement parlant, du 1er janvier au 31 octobre 2026, Bell a recensé 51 incidents dans la région, comparativement à 30 pendant la même période l’an dernier. Le vol de cuivre a notamment comme incidence de priver des résidents et des entreprises de services.

Notons en guise d’exemples une famille sans téléphone ni Internet, un commerce coupé de ses clients, et une personne âgée incapable d’appeler à l’aide. Dans certains cas, c’est l’accès au 911 lui-même qui est compromis, au moment où une personne en aurait le plus besoin.

Bell rappelle qu’au-delà de la valeur du cuivre volé, ces crimes ont de lourdes conséquences pour les communautés. Les réparations peuvent être complexes et nécessiter le remplacement de longues sections de câbles ou d’autres équipements endommagés. Chaque réparation peut exiger de 12 heures à plusieurs jours de travail.

Mentionnons que le cuivre volé ne vaut presque rien à la revente, mais chaque incident coûte très cher aux fournisseurs de télécommunications. Et cela entraîne également des coûts importants pour les résidents et les entreprises privés de services de communication essentiels en raison d’actes de vandalisme et de vols. La compagnie Bell rappelle donc qu’elle travaille étroitement avec les corps policiers et déploie différentes mesures pour prévenir ces incidents et identifier les contrevenants.

Elle invite aussi les citoyens à signaler toute activité suspecte à proximité d’infrastructures de télécommunications au Service de police de Saguenay ou encore à la Sûreté du Québec.