Quinze artistes à l’œuvre au cœur du Zoo sauvage

Pas moins de 15 artistes peintres animaliers seront à l’œuvre, les 13 et 14 juin prochains, au Zoo sauvage de Saint-Félicien, à l’occasion de la deuxième édition de l’ArtFest.

Pour cette nouvelle édition, l’équipe du Zoo a choisi de reconduire la formule qui avait fait ses preuves l’an dernier. Les visiteurs pourront ainsi déambuler sur le site et rencontrer les artistes, qui créeront leurs œuvres en direct, inspirés par l’environnement et les animaux qui les entourent.

La présidente d’honneur, Lise Racine, retient un souvenir marquant de sa participation en 2025. « J’ai tellement adoré mon expérience. C’est un projet que je voulais justement vivre. J’ai tout de suite accepté l’invitation. Honnêtement, c’était encore plus haut que mes attentes. »

« J’étais dans la forêt laurentienne, entourée des renards, des carcajous et des loutres. En tant qu’artiste animalier, on a l’habitude de peindre ces sujets. De les voir auprès de nous, c’est complètement différent. C’est multisensoriel », témoigne-t-elle.

Dans le cadre de la deuxième édition, Lise Racine installera son chevalet dans le secteur des ours blancs.

En nouveauté, le nombre d’artistes présents a été bonifié, passant de 12 à 15, indique Joël Phaneuf, directeur des événements et du service-client. « On a le top 5 des artistes qui ont été le plus appréciés l’an dernier. On les a invités et ils ont accepté de revenir. Aussi, on a fait un appel de candidatures. On a reçu 44 propositions. Ça prouve que l’engouement était présent », souligne-t-il.

Comme œuvre signature de cette édition, le Zoo collabore avec l’artiste Yann Lemieux, qui peindra entièrement une ancienne motrice du train boréal. La pièce deviendra un photobooth devant la boutique centrale. L’artiste animera également un atelier de médiation culturelle.

La programmation comprendra aussi des prestations musicales et la création d’une murale collective pour les enfants. Le traditionnel 5 à 7 bénéfice fera également son retour, permettant au public de découvrir l’exposition temporaire du pavillon d’accueil.

La dernière édition a attiré 1500 visiteurs. L’équipe du Zoo souhaite désormais inscrire l’événement dans la durée et en faire un rendez-vous que le public s’appropriera pleinement.