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Mardi, 16 juin 2026

Économie

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Un nouveau Fonds jeunesse pour soutenir la relève entrepreneuriale

Le 16 juin 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

MicroEntreprendre Saguenay–Lac-Saint-Jean a annoncé la création d’un Fonds jeunesse en l’honneur de Marc Plourde, une figure marquante de l’organisme qui a siégé pendant plus de 25 ans à son conseil d’administration.

Cette initiative vise à encourager et à soutenir l’entrepreneuriat chez les jeunes de la région en leur offrant un appui financier pour démarrer ou développer leurs projets entrepreneuriaux. Le lancement de ce fonds est rendu possible grâce à une contribution initiale de 125 000 $ versée par Les Entreprises-Jeunesse.

« M. Marc Plourde a joué un rôle déterminant dans l’évolution de notre organisation. Son implication, sa générosité et sa passion pour la jeunesse ont laissé une empreinte profonde. Il était tout naturel pour nous de lui accorder une place importante, même après son départ. », a souligné Claude Roberge, président de MicroEntreprendre Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Ce Fonds est le prolongement naturel de ce qu’il a fait toute sa vie : donner une chance, offrir un appui et semer l’espoir à des jeunes qui rêvent à un avenir meilleur et plus inclusif. », a ajouté Frédéric Plourde, président du c.a. de Les Entreprises-Jeunesse.

La famille de Marc Plourde s’est dite profondément émue par cet hommage. Elle souligne que cette initiative témoigne de l’impact durable qu’il a eu dans son milieu et du souvenir qu’il laisse derrière lui.

« Nous savons que, où qu’il soit, il est fier de continuer à veiller, à sa manière, sur l’avenir des jeunes entrepreneurs de la région. Nous vous remercions du plus profond de notre cœur. », a déclaré la famille de Marc Plourde.

Cette annonce survient à un moment significatif pour MicroEntreprendre Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Depuis trois décennies, l’organisme offre du microcrédit et un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs de la région.

MicroEntreprendre Saguenay–Lac-Saint-Jean affirme avoir contribué à la création et au maintien d’environ 666 entreprises et de près de 819 emplois. Par l’entremise de son Fonds de capitalisation, MicroEntreprendre dit également avoir accordé environ 1,7 million de dollars en prêts, générant près de 17,8 millions de dollars.

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