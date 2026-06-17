La Gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh prend forme

La structure de la Gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh se concrétise avec la mise en place de son premier conseil d’administration. Cinq représentants issus du milieu des affaires ont été sélectionnés à la suite d’un appel de candidatures lancé en avril dernier.

Les administrateurs retenus sont Adèle Robertson, de Gestion Uenutan, Alain Paul, de Granule LG, Frédéric Dubois, de Dufesne Asphalte, Raphaëlle Langevin, de Matsheshu Créations, ainsi que Raphaël Robertson, d’Atelier mécanique Uatapan.

À ces cinq membres s’ajoutent deux représentants désignés par le Conseil des élus : Carina Dominique, élue de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, ainsi que Serge Simard, directeur Économie, emploi et partenariats stratégiques de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Le processus de constitution du conseil n’est toutefois pas terminé. Un deuxième appel de candidatures est en cours afin de pourvoir un poste destiné à représenter les organismes communautaires de Mashteuiatsh.

Les critères d’admissibilité exigent notamment que le candidat soit âgé de 18 ans ou plus, membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, qu’il ne soit ni élu ni employé de l’organisation politique et administrative de la Première Nation, et qu’il agisse comme administrateur ou dirigeant d’un organisme à but non lucratif. À terme, le conseil d’administration comptera neuf membres.