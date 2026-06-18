L'Activateur 360: Pour soutenir plus de 1 000 entreprises dans l’adoption de pratiques écoresponsables

Le Centre québécois de développement durable (CQDD), dont le siège social est basé à Alma, lance le projet Activateur 360, une initiative visant à soutenir plus de 1 000 entreprises dans l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables au Québec.

L’initiative sera déployée à travers un réseau d’organismes de développement économique local à travers le Québec. Les organismes souhaitant participer au programme qui débutera en septembre prochain peuvent d’ores et déjà soumettre leur avis d’intérêt.

Le projet, évalué à 1,5 million de dollars sur 3 ans, est rendu possible grâce à la participation financière de plusieurs partenaires, soit le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), la Fondation Écho, Desjardins et La Caisse.

Les organismes de développement économique local en première ligne

Pour stimuler et soutenir le passage à l’action des PME de partout au Québec, plus de 50 organismes seront accompagnés, outillés et formés pour intégrer un service en développement durable aux entreprises de leur territoire. Une montée en compétence de 150 conseillers aux entreprises permettra de mieux aider les PME à répondre aux enjeux ESG et de durabilité.

« Plutôt que de multiplier les ressources, Activateur 360 mise sur ceux qui sont déjà aux côtés des PME : les conseillers aux entreprises au sein des organismes de développement économique local. En les formant et en les outillant, nous démultiplions notre impact partout au Québec, avec l'objectif d'accompagner 1 000 entreprises dans leur transition écoresponsable d'ici trois ans », déclare Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD.

La solution numérique Activateur sera également mise à contribution et enrichie pour le succès de ce grand chantier. L’Activateur est une application qui se propose de guider les PME étape par étape vers des pratiques d’affaires écoresponsables. Les organismes de développement économique ont accès à des fonctionnalités supplémentaires qui facilitent l’accompagnement et le suivi auprès des entreprises.

Un programme pour les acteurs économiques

Le déploiement d’Activateur 360 comprendra plusieurs volets, comme des ateliers de formation mensuels, des rencontres trimestrielles des partenaires, des outils de communication et un accès à l’Activateur et aux ressources techniques et financières disponibles pour concrétiser les pratiques d’affaires écoresponsables au Québec

Exemples

Kiriane Mailloux, copropriétaire de la Microbrasserie le Lion Bleu à Alma, est à même de témoigner du coup de pouce que lui a donné l’Activeur dans le cadre de l’adoption de pratiques de développement durable.

« Pour nous, l’Activateur, c’est un outil qui nous a permis et qui nous permet encore de mettre de l’ordre dans nos idées de développement durable en nous donnant une feuille de route claire pour atteindre nos objectifs. […] Quand on parle de développement durable, on pense immédiatement à l’environnement parce que c’est le pilier. En ce sens, L’Activateur, en partenariat avec Développement économique Alma Lac-Saint-Jean, nous a également permis de mieux comprendre tous les volets moins connus du développement durable, comme la gérance de l’entreprise, la santé et la sécurité, les conditions de travail, l’achat local et aussi la communauté et comment on interagit avec elle. »

Kiriane Mailloux donne quelques exemples des pratiques qui ont été intégrées à l’entreprise depuis le début de leur démarche.

« La drêche, nos déchets de brassage, avant, on la donnait à un agriculteur. On l’aime encore [cet agriculteur], mais maintenant, on donne notre drêche à un éleveur de cerfs et on en récupère une partie pour faire nos burgers végés. Or, c’était notre plus gros déchet, et maintenant, ce n'en est plus un. Ensuite, le gaz qui est issu de la fermentation, avant, il disparaissait en effet de serre. Maintenant, on le récupère et il nous sert à purger nos cuves de fermentation et on en récupère aussi une partie pour gazéifier une certaines de nos bières en fin de fermentation. Je pourrais ajouter que l’Activateur nous a aussi aider à refaire un menu qui met de l’avant tous nos repas qui s’adressent aux personnes qui ont des intolérances alimentaires. »

« Je félicite le CQDD pour ce projet qui vient enrichir l’offre de services de l’écosystème de soutien aux PME pour générer encore plus de retombées économiques, sociales et environnementales dans nos régions. En appuyant des initiatives comme celle-ci, notre gouvernement s’assure d’outiller les entreprises d’ici pour continuer à bâtir une économie toujours plus verte, durable et prospère pour le Québec », souligne Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional.

« La Fondation Écho est d’avis que la croissance des entreprises québécoises passe par l’écoresponsabilité. En soutenant ce projet, la Fondation Écho investit dans un modèle concret, ancré dans les régions, qui rend le virage écoresponsable plus accessible à toutes les PME. C’est exactement le type d’initiative qui permet de transformer les bonnes intentions des entrepreneurs en actions au quotidien », précise Kevin Leonard, directeur général de la Fondation Écho.

« Grâce au Fonds du Grand Mouvement, nous sommes fiers de soutenir l’Activateur 360, une initiative qui prend appui sur la force du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour outiller des entreprises d’ici et d’ailleurs afin d’innover, d’accélérer leur transition et de générer des retombées concrètes dans leurs communautés. Ensemble, nous contribuons à bâtir une économie québécoise plus forte, plus innovante et résolument tournée vers l’avenir », mentionne Myriam Boudreault, représentante de Desjardins et présidente de la Caisse des Cinq-Cantons.

« Les PME jouent un rôle déterminant dans la vitalité des économies régionales. Grâce à Activateur 360, elles ont accès à un outil concret et accessible pour structurer leur démarche en développement durable. Par son soutien, qui s’inscrit dans notre stratégie d’action philanthropique, La Caisse contribue à renforcer un accompagnement de proximité qui accélère la transition des entreprises et génère des retombées durables au bénéfice des communautés », affirme Leslie Quinton, Vice-présidente, Affaires publiques et communications, La Caisse.

« Nos entreprises doivent pouvoir compter sur un accompagnement adapté à leur réalité dans un contexte technologique en plein essor. Le Centre québécois de développement durable s’appuie sur les organismes de développement économique et leur rôle de porte d’entrée des entrepreneurs pour aider davantage de PME à passer à l'action, ce que nous saluons. Nous sommes fiers d'avoir soutenu une initiative qui contribuera à la vitalité de nos entreprises, de nos collectivités et de l'ensemble du Québec », soutient Sylvie Beaumont, mairesse de la Ville d'Alma et présidente de Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean.