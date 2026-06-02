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28 entreprises à découvrir avec les Forfaits rabais Lac-Saint-Jean

Le 02 juin 2026 — Modifié à 15 h 48 min
Par Destination Lac-Saint-Jean

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Le Lac-Saint-Jean mise sur l’expérience, la découverte et l’accessibilité avec les Forfaits rabais Lac-Saint-Jean. Le concept est simple : sélectionner quatre attraits participants et obtenir une réduction de 40 %, une formule pensée pour encourager les séjours prolongés, les escapades entre amis ou les vacances en couple.

Offerts au printemps, à l’été et à l’automne, les forfaits permettent de découvrir le territoire à travers une sélection d’entreprises touristiques qui mettent en valeur la culture, le plein air, l’agrotourisme, les aventures nautiques, les expériences familiales et le patrimoine régional.

28 entreprises participent à l’initiative, offrant un vaste éventail d’activités aux visiteurs qui souhaitent explorer le Lac-Saint-Jean autrement.

Offerts en trois périodes :

  • Printemps : du 15 mai au 30 juin
  • Été : du 1er juillet au 31 août 
  • Automne : du 1er septembre au 31 octobre

Au-delà du rabais, l’initiative vise également à encourager les visiteurs à explorer plusieurs secteurs du Lac-Saint-Jean, à prolonger leur séjour et à découvrir des entreprises parfois moins connues du grand public.

Les 28 entreprises participantes

 
Les forfaits sont disponibles en quantité limitée et permettent de planifier des escapades variées à travers le Lac-Saint-Jean, autant pour les gens de la région que pour les touristes en séjour chez nous ! 

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