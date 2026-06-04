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Jeudi, 04 juin 2026

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L'entreprise étoile de juin

Un nouveau chapitre gourmand au coeur de Saint-Prime

Le 04 juin 2026 — Modifié à 10 h 37 min
Par MRC du Domaine-du-Roy, SADC Lac-Saint-Jean Ouest

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Depuis 2012, Miss Gâteaux fait le bonheur des amateurs de douceurs à Saint-Prime. Fondée par Nathalie Paré, l’entreprise a d’abord vu le jour dans un local situé au bas de la Côte-du-Cran. Au fil des années, la popularité du commerce n’a cessé de croître, au point où les agrandissements successifs ne suffisaient plus à répondre aux besoins de l’équipe. 

En septembre 2025, l’entreprise a donc entrepris un important virage en s’installant dans l’ancien presbytère de Saint-Prime. Transformé avec soin, le bâtiment a été complètement métamorphosé afin d’offrir un espace chaleureux et rassembleur. Le nouveau café propose maintenant une vingtaine de places assises, une salle de réunion ainsi qu’une verrière lumineuse où les visiteurs peuvent savourer les créations sucrées et salées préparées sur place. 

Aujourd’hui copropriétaires, Nathalie Paré et Valérie Maheu souhaitaient déménager dans un endroit plus spacieux. « Ce beau bâtiment nous a été offert et nous avons vu une belle occasion de nous installer au coeur du village », expliquent-elles. Ce nouvel emplacement permettra également à l’entreprise de vivre sa première saison touristique directement au centre de Saint-Prime. 

Depuis ce déménagement, plusieurs nouveaux produits se sont ajoutés à l’offre de Miss Gâteaux. L’entreprise mise sur des produits faits maison et privilégie les ingrédients de la région afin d’offrir fraîcheur et qualité à sa clientèle. 

Cette croissance a aussi permis la création de plusieurs emplois. L’équipe compte maintenant 18 employés et les copropriétaires souhaitent avant tout bâtir un milieu humain et accueillant. Chez Miss Gâteaux, l’équipe est considérée comme une véritable famille et l’entreprise valorise l’intégration de personnes aux parcours différents. Leur priorité demeure d’offrir un service à la communauté et de contribuer à la vitalité du village, tout en assurant la pérennité de leur entreprise. 

Les copropriétaires tiennent également à souligner l’appui précieux des partenaires qui ont contribué à la relocalisation du projet, notamment la MRC du Domaine-du-Roy et la SADC Lac-Saint-Jean-Ouest.

Miss Gâteaux

418 251-1041

605 Rue Principale, Saint-Prime 

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