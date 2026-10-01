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La SADC Lac-Saint-Jean Ouest : 40 ans à faire une différence

Le 01 octobre 2026 à 12 h 00
Par SADC LAC-SAINT-JEAN OUEST

*Contenu commandité


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Quarante ans d'engagement, de confiance et de réussites collectives : la SADC Lac-Saint-Jean Ouest avait toutes les raisons de célébrer, le 24 septembre dernier. Quelque 150 personnes se sont réunies au Zoo sauvage de Saint-Félicien pour une soirée anniversaire placée sous le signe de la reconnaissance et de la fierté.

Entrepreneurs, partenaires, dignitaires et anciens employés étaient conviés à ce rassemblement pour souligner quatre décennies consacrées au développement économique de la MRC du Domaine-du-Roy et de Mashteuiatsh.

Fondée le 16 septembre 1986, dans un contexte marqué par les fermetures d'entreprises, le chômage et l'exode des jeunes, la SADC a su évoluer avec son milieu et adapter ses interventions aux réalités économiques de chaque époque.

L’organisation a accompagné, au fil des décennies, plus de 1 500 projets d'entreprises et investi plus de 30 millions de dollars en prêts pour soutenir l'économie de son territoire, en plus de contribuer à la réalisation de plus de 500 projets de développement économique local.


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Une SADC en pleine croissance

À la direction générale depuis quatre ans, Marc Tremblay ne cache pas sa fierté devant le chemin parcouru. 

Avec une équipe de cinq employés et un fonds d'investissement en excellente santé, elle réalise annuellement entre 30 et 40 prêts. Au cours de la dernière année, plus de deux millions de dollars ont été accordés en financement.

La SADC a notamment développé des financements afin de s’adapter au besoin du territoire, notamment en transfert d’entreprise, numérique, développement durable et tourisme

Sa vision repose avant tout sur un accompagnement proactif des entrepreneurs, des organisations et des collectivités, nous sommes la pour vous aider.

Marc Tremblay souhaite que les entrepreneurs, organisations et collectivités considèrent la SADC comme un véritable partenaire stratégique.

Il rappelle également que les revenus générés demeurent dans la région et sont réinvestis au bénéfice du territoire de la MRC Domaine-du-Roy et de Mashteuiatsh

Quarante ans de confiance

La soirée a aussi permis de retrouver des entrepreneurs qui ont grandi aux côtés de la SADC, dont Frank et Audrey Gilbert, de Produits Gilbert.

En 1986, leur père, Sylvain Gilbert, obtenait le tout premier prêt de l'organisme, d'une valeur de 25 000 $. La SADC a été la première organisation à croire au projet de cet entrepreneur visionnaire. Un partenariat qui s'est poursuivi au fil des décennies.

Audrey Gilbert a d'ailleurs livré un témoignage de reconnaissance au cours de la soirée, quelques semaines avant que l'entreprise familiale célèbre elle aussi son 40e anniversaire.


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Un hommage à ceux qui ont tracé la voie

La célébration a également été marquée par un hommage senti à Serge Desgagné, qui a consacré 32 années à la direction générale de la SADC.

« Serge a laissé une SADC en santé », souligne Marc Tremblay, heureux de poursuivre le travail de son prédécesseur tout en insufflant une nouvelle dynamique de croissance à l'organisation.

Pour le directeur général, ce 40e anniversaire représente autant une occasion de célébrer les réalisations du passé que de se tourner vers l'avenir. Fort d'une équipe engagée, d'un fonds d'investissement solide et de nouvelles ambitions, il souhaite voir la SADC poursuivre son expansion et continuer d'enrichir les collectivités pour les décennies à venir.


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David Côté, conférencier invité

La soirée anniversaire a également été agrémentée d'une conférence de David Côté, entrepreneur, auteur, cofondateur de Loop Mission et dragon de l'émission Dans l'œil du dragon. Il a captivé son auditoire en relatant avec humour et sincérité son parcours entrepreneurial et sa vision d'un leadership humain. 


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