Extra

 Temps de lecture : 1 min 10 s

L'entreprise étoile d'octobre

Lettrage 2M, de la mécanique à l’entrepreneuriat !

Le 02 octobre 2026 à 15 h 15
Par MRC du Domaine-du-Roy, SADC Lac-Saint-Jean Ouest

Contenu commandité

Se lancer en affaires demande une bonne dose d’audace, mais aussi beaucoup de préparation. C’est avec cette volonté que Mathys Laflamme et Mathieu Potvin ont lancé Lettrage 2M en février dernier. Établie sur la rue Saint-Dominique, à Roberval, l’entreprise se spécialise dans le lettrage, l’installation de pare-pierre, le teintage et l’impression grand format.

Tous deux issus du domaine de la mécanique, Mathys et Mathieu souhaitaient donner une nouvelle orientation à leur carrière, tout en demeurant dans un métier manuel. Le lettrage s’est rapidement imposé comme une avenue intéressante, notamment après avoir constaté un besoin pour ce type de services dans le secteur. Une occasion d’affaires qui les a convaincus de passer à l’action et de se lancer ensemble dans l’aventure entrepreneuriale.

Pour bien structurer leur projet, Mathys et Mathieu ont pu compter sur l’accompagnement de la MRC du Domaine-du-Roy et de la SADC Lac-Saint-Jean Ouest. Les deux organisations les ont notamment soutenus dans leurs démarches, dans la préparation de leurs prévisions financières ainsi que dans leur recherche de financement.

Quelques mois après l’ouverture, la réponse du milieu dépasse leurs attentes. Leur clientèle est principalement composée de particuliers et d’entreprises de la MRC du Domaine-du-Roy, et l’entreprise compte déjà un employé, en plus des deux propriétaires.

Pour Mathys et Mathieu, la satisfaction de leurs clients demeure au cœur de leurs priorités.

Les deux entrepreneurs regardent maintenant vers l’avenir. À court terme, ils souhaitent embaucher une deuxième personne afin de soutenir la croissance de l’entreprise. À moyen terme, ils aimeraient faire l’acquisition d’une bâtisse qui leur permettrait de poursuivre le développement de leurs activités.

Avec des projets de croissance déjà bien présents, l’aventure de Lettrage 2M ne fait que commencer.

Lettrage 2M
418 618-5249
1915, rue St-Dominique, Roberval

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Extra

La SADC Lac-Saint-Jean Ouest : 40 ans à faire une différence
Publié hier à 12h00

La SADC Lac-Saint-Jean Ouest : 40 ans à faire une différence

*Contenu commandité Quarante ans d'engagement, de confiance et de réussites collectives : la SADC Lac-Saint-Jean Ouest avait toutes les raisons de célébrer, le 24 septembre dernier. Quelque 150 personnes se sont réunies au Zoo sauvage de Saint-Félicien pour une soirée anniversaire placée sous le signe de la reconnaissance et de la fierté. ...

LIRE LA SUITE

Extra

Où réparer une dent cassée sur la Rive-Sud?
Publié le 29 septembre 2026

Où réparer une dent cassée sur la Rive-Sud?

Une dent qui casse ne prévient jamais. Une bouchée sur un noyau, un coup de coude au hockey, une vieille obturation qui cède : la fracture survient en quelques secondes et laisse une arête tranchante, une sensibilité au froid ou une douleur qui s'installe. Le délai avant la première consultation influence directement les chances de conserver ...

LIRE LA SUITE

Extra

Soins dentaires dans l'est de Montréal : plus accessibles qu'avant
Publié le 29 septembre 2026

Soins dentaires dans l'est de Montréal : plus accessibles qu'avant

Pendant longtemps, l'accès aux soins dentaires dans certains quartiers de l'est de Montréal dépendait presque uniquement d'une assurance privée offerte par un employeur. Pour les familles à revenu modeste du secteur, cela laissait bien peu d'options concrètes face à une facture souvent élevée à payer d'un seul coup. L'arrivée d'un ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES