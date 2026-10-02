Lettrage 2M, de la mécanique à l’entrepreneuriat !

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Se lancer en affaires demande une bonne dose d’audace, mais aussi beaucoup de préparation. C’est avec cette volonté que Mathys Laflamme et Mathieu Potvin ont lancé Lettrage 2M en février dernier. Établie sur la rue Saint-Dominique, à Roberval, l’entreprise se spécialise dans le lettrage, l’installation de pare-pierre, le teintage et l’impression grand format.

Tous deux issus du domaine de la mécanique, Mathys et Mathieu souhaitaient donner une nouvelle orientation à leur carrière, tout en demeurant dans un métier manuel. Le lettrage s’est rapidement imposé comme une avenue intéressante, notamment après avoir constaté un besoin pour ce type de services dans le secteur. Une occasion d’affaires qui les a convaincus de passer à l’action et de se lancer ensemble dans l’aventure entrepreneuriale.

Pour bien structurer leur projet, Mathys et Mathieu ont pu compter sur l’accompagnement de la MRC du Domaine-du-Roy et de la SADC Lac-Saint-Jean Ouest. Les deux organisations les ont notamment soutenus dans leurs démarches, dans la préparation de leurs prévisions financières ainsi que dans leur recherche de financement.

Quelques mois après l’ouverture, la réponse du milieu dépasse leurs attentes. Leur clientèle est principalement composée de particuliers et d’entreprises de la MRC du Domaine-du-Roy, et l’entreprise compte déjà un employé, en plus des deux propriétaires.

Pour Mathys et Mathieu, la satisfaction de leurs clients demeure au cœur de leurs priorités.

Les deux entrepreneurs regardent maintenant vers l’avenir. À court terme, ils souhaitent embaucher une deuxième personne afin de soutenir la croissance de l’entreprise. À moyen terme, ils aimeraient faire l’acquisition d’une bâtisse qui leur permettrait de poursuivre le développement de leurs activités.

Avec des projets de croissance déjà bien présents, l’aventure de Lettrage 2M ne fait que commencer.

Lettrage 2M

418 618-5249

1915, rue St-Dominique, Roberval