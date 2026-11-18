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Depuis sa fondation en 2018, Vitrerie SG connaît une croissance soutenue. L’entreprise de Saint-Félicien, propriété de Steeve Gagnon et Marc-Antoine Dallaire-Couture, franchit une nouvelle étape avec l’agrandissement de ses installations de 2 700 pieds carrés.

Spécialisée dans la fenestration commerciale et industrielle, Vitrerie SG offre un service sur mesure, de la conception à l'installation. Son équipe de neuf employés fabrique notamment des encadrements d'aluminium adaptés aux besoins de chaque projet.

L'entreprise compte plusieurs réalisations, dont la bibliothèque de Roberval, la Maison du Bleuet, le centre communautaire de La Doré et la caserne de Mashteuiatsh. Plus récemment, elle a participé au projet de Roberval Chevrolet Buick GMC. Elle remercie d'ailleurs les institutions et entrepreneurs généraux du Haut-du-Lac pour leur confiance.

Grandir pour répondre à la demande

L'histoire de Vitrerie SG est marquée par une volonté constante d'aller de l'avant. À peine dix mois après son ouverture, l'entreprise devait quitter son premier local, vendu par son propriétaire. Faute d'espace disponible, les deux entrepreneurs ont choisi de construire leur propre bâtiment dans le nouveau parc industriel de Saint-Félicien.

Huit ans plus tard, la croissance de l'entreprise commande un nouvel investissement. L'agrandissement permettra d'optimiser les opérations manufacturières, d'accroître la productivité et de diversifier l'offre de produits et services.

Pour concrétiser ce projet, Vitrerie SG a pu compter sur l'accompagnement et le soutien financier de la SADC Lac-Saint-Jean Ouest et de la MRC du Domaine-du-Roy.

« Ils prennent le temps de nous connaître et de proposer des solutions adaptées à notre réalité. On a vraiment l'impression qu'ils font partie de l'entreprise », souligne Marc-Antoine.

Vitrerie SG

418 613-1414

1595, rue Verreault, Saint-Félicien