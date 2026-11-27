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Les belles sorties sont parfois juste à côté

« On fait quoi aujourd'hui? » Avec des enfants à la maison, cette question revient souvent. Et pourtant, pas besoin de prendre la route pendant des heures pour vivre un beau moment ensemble. Dans la MRC Domaine-du-Roy, il suffit parfois de regarder autour de soi pour trouver une idée de sortie qui change de la routine.

Entre l'école, le travail, les commissions et les activités de chacun, les semaines passent vite. Quand arrive une journée de congé, on a envie de faire quelque chose de spécial, mais pas nécessairement de compliquer l'horaire.

À Roberval, à Saint-Félicien et dans les environs, on gagne parfois à jouer les touristes chez soi. Les endroits qu'on connaît de nom, mais qu'on n'a jamais pris le temps de visiter, peuvent réserver de belles surprises.

La tête dans les étoiles à Saint-Félicien

Le Planétarium de Saint-Félicien est une idée à considérer pour les familles qui ont envie de faire une activité différente. C'est l'occasion de piquer la curiosité des enfants, de s'intéresser aux étoiles et de partager une expérience qui sort de l'ordinaire.

Sur Bonifi, anciennement rabaischocs, les familles peuvent économiser 35 % sur un forfait pour deux adultes et deux enfants. De quoi rendre cette sortie encore plus intéressante!

Avant de vous déplacer, prenez simplement le temps de vérifier les horaires, les modalités du forfait et les disponibilités.

Des moments en famille, tout près de la maison

On a parfois l'impression qu'il faut organiser une journée complète pour faire plaisir aux enfants. Pourtant, une sortie de quelques heures peut suffire à créer de beaux souvenirs.

Un pique-nique quand la température le permet, une activité qu'on essaie pour la première fois ou un arrêt gourmand après une visite : ce sont souvent ces petits moments spontanés qui restent.

Et puis, redécouvrir sa région, c'est aussi transmettre aux enfants le plaisir de connaître les endroits qui les entourent. On leur montre qu'il y a des choses à faire et à découvrir tout près de la maison.

Une bonne idée de sortie commence parfois sur Bonifi H2

C'est justement pour faciliter ce genre de découvertes que rabaischocs est devenu Bonifi. Le nouveau nom accompagne une même volonté : faire connaître des entreprises et des expériences d'ici, tout en permettant aux gens d'en profiter à prix avantageux.

Sur Bonifi, on peut découvrir des offres pour les sorties, les restaurants, les loisirs et plusieurs autres occasions de se faire plaisir. Les propositions varient selon les régions et évoluent au fil du temps.

Après tout, une belle journée en famille n'a pas besoin de commencer loin de la maison!