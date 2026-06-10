La Sûreté du Québec recherche deux adolescents

La Sûreté du Québec lance un appel à tous dans le but de retrouver deux adolescents vus pour la dernière fois à Roberval. Il s’agit de Tommy-Jim Boivin et de Jason Gaudreault-Girard, tous deux âgés de 16 ans, qui ont été vus la dernière fois le 4 juin dans le secteur de Roberval.

La SQ pense d’ailleurs que le jeune Boivin pourrait aussi se trouver actuellement dans le secteur de Mashteuiatsh, Roberval ou Saint-Félicien. Les proches des deux jeunes ont des raisons de craindre pour leur sécurité.

Tommy-Jim Boivin mesure 1,57 m (5’ 2 ‘’), pèse 59 kg (120 lbs), a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un pantalon beige, un chandail en polar gris et des chaussures style « crocs » foncé.

Pour Jason Gaudreault-Girard, il mesure 1,56 m (5’ 2 ‘’), pèse 43 kg (95 lbs), a les cheveux châtains et les yeux pers. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail coton ouaté noir et des chaussures style « crocs » blanc.

Toute personne qui apercevrait un des deux jeunes est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de les retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.