Saint-Félicien Toyota recrute pour le poste de contrôleur(e) financier(ère)

Offre d'emploi
St-Félicien Toyota recherche un(e) contrôleur(e) financier(ère)
Rémunération compétitive et avantages sociaux
Détails :
Formation et transition assurées par notre contrôleure
actuelle !
Rémunération compétitive et avantages sociaux.
Exigences :
Techniques ou baccalauréat en comptabilité
2 ans et plus d'expérience en finance
Bon jugement, autonomie, et sens de l'organisation
Connaissance du système comptable Serti (un atout)
Nous offrons :
Rémunération compétitive
Avantages sociaux
Horaire flexible
Un environnement de travail stimulant
Intéréssé ? Contacte-nous dès maintenant a l'adresse pl.fortin@stfelicientoyota.com ou par téléphone au 418 679-1984