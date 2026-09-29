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 Temps de lecture : 17s

Saint-Félicien Toyota recrute pour le poste de contrôleur(e) financier(ère)

Le 29 septembre 2026 - Modifié à 11 h 38 min
Par Saint-Félicien Toyota

Offre d'emploi

St-Félicien Toyota recherche un(e) contrôleur(e) financier(ère)

Rémunération compétitive et avantages sociaux

Détails :

Formation et transition assurées par notre contrôleure
actuelle !
Rémunération compétitive et avantages sociaux.

Exigences :

Techniques ou baccalauréat en comptabilité
2 ans et plus d'expérience en finance
Bon jugement, autonomie, et sens de l'organisation
Connaissance du système comptable Serti (un atout)

Nous offrons :

Rémunération compétitive
Avantages sociaux
Horaire flexible
Un environnement de travail stimulant

Intéréssé ? Contacte-nous dès maintenant a l'adresse pl.fortin@stfelicientoyota.com ou par téléphone au 418 679-1984

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