Saint-Félicien Toyota recrute pour le poste de contrôleur(e) financier(ère)

Offre d'emploi

St-Félicien Toyota recherche un(e) contrôleur(e) financier(ère)

Rémunération compétitive et avantages sociaux

Détails :

Formation et transition assurées par notre contrôleure

actuelle !

Rémunération compétitive et avantages sociaux.



Exigences :

Techniques ou baccalauréat en comptabilité

2 ans et plus d'expérience en finance

Bon jugement, autonomie, et sens de l'organisation

Connaissance du système comptable Serti (un atout)

Nous offrons :

Rémunération compétitive

Avantages sociaux

Horaire flexible

Un environnement de travail stimulant



Intéréssé ? Contacte-nous dès maintenant a l'adresse pl.fortin@stfelicientoyota.com ou par téléphone au 418 679-1984