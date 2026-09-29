Saint-Félicien Toyota engage pour le poste d'adjoint(e) administratif(ve)

Offre d'emploi

Saint-Félicien Toyota est à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour rejoindre l'équipe.

Tâches :

Accueil des clients & gestions des appels

Rapport de caisse

Gestion des factures et paiements

Préparation de chèques et reçus

Conciliation de rapports

Traitement des dossiers de vente

Suivi des stocks de véhicules

Gestion comptable

Inventaire et commande d'articles

Classement des ducuments

Préparation de dossiers d'échange de véhicules

Intéréssé ? Contacte-nous dès maintenant a l'adresse pl.fortin@stfelicientoyota.com ou par téléphone au 418 679-1984



