Saint-Félicien Toyota engage pour le poste d'adjoint(e) administratif(ve)

Offre d'emploi
Saint-Félicien Toyota est à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour rejoindre l'équipe.
Tâches :
- Accueil des clients & gestions des appels
- Rapport de caisse
- Gestion des factures et paiements
- Préparation de chèques et reçus
- Conciliation de rapports
- Traitement des dossiers de vente
- Suivi des stocks de véhicules
- Gestion comptable
- Inventaire et commande d'articles
- Classement des ducuments
- Préparation de dossiers d'échange de véhicules
Intéréssé ? Contacte-nous dès maintenant a l'adresse pl.fortin@stfelicientoyota.com ou par téléphone au 418 679-1984