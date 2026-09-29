Offres d'emploi

 Temps de lecture : 16s

Saint-Félicien Toyota engage pour le poste d'adjoint(e) administratif(ve)

Le 29 septembre 2026 à 10 h 32
Par Saint-Félicien Toyota

Offre d'emploi

Saint-Félicien Toyota est à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour rejoindre l'équipe.

Tâches :

  • Accueil des clients & gestions des appels 
  • Rapport de caisse
  • Gestion des factures et paiements
  • Préparation de chèques et reçus
  • Conciliation de rapports
  • Traitement des dossiers de vente
  • Suivi des stocks de véhicules
  • Gestion comptable
  • Inventaire et commande d'articles
  • Classement des ducuments
  • Préparation de dossiers d'échange de véhicules

Intéréssé ? Contacte-nous dès maintenant a l'adresse pl.fortin@stfelicientoyota.com ou par téléphone au 418 679-1984

 


 

 

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