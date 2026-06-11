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Saint-Félicien

Le terrain de baseball inauguré après d’importants travaux

Le 11 juin 2026 — Modifié à 10 h 02 min le 04 juin 2026
Par Janick Émond - Journaliste

La Ville de Saint-Félicien a procédé le 28 mai dernier à l’ouverture officielle de son terrain de baseball rénové, à l’occasion d’un tournoi organisé par Strike Zone et soutenu par des bénévoles.

Les travaux réalisés au cours des dernières années visaient à moderniser les installations et à répondre à la popularité croissante du baseball dans la région.

Depuis 2022, la municipalité a investi près de 600 000 $ dans l’amélioration de ses infrastructures de baseball. Le projet s’est déroulé en trois phases.

La première phase, réalisée en 2022, représentait un investissement de 115 000 $. Les travaux comprenaient notamment la reconstruction du diamant, l’ajout d’une surface en sable rouge ainsi que l’installation d’un système de drainage.

Une deuxième phase, complétée en 2025, a permis la reconstruction des abris des joueurs et l’aménagement de la piste d’avertissement.

La troisième et plus importante étape du projet, réalisée entre 2025 et 2026, a nécessité un investissement de 440 000 $. Elle incluait la construction d’un nouveau bâtiment ainsi que divers travaux d’aménagement et de drainage du terrain, dont l’installation de clôtures et d’une dalle de béton.

Le maire de Saint-Félicien, Jean-Philippe Boutin, souligne que ces investissements s’inscrivent dans la volonté de la Ville d’offrir des infrastructures sportives modernes et sécuritaires à la population.

« Depuis 2022, la Ville de Saint-Félicien poursuit la modernisation de ses infrastructures sportives afin d'offrir à nos citoyennes et citoyens des installations sécuritaires et de qualité.  Ces investissements reflètent notre conviction que le sport et les saines habitudes de vie contribuent directement à la santé et au dynamisme de notre communauté », souligne le maire Jean-Philippe Boutin.

Selon la Ville, ces améliorations surviennent dans un contexte où le baseball connaît un regain d’intérêt dans le secteur du Haut-du-Lac. Outre les ligues adultes déjà en place, la création de l’Association de baseball mineur Lac-Saint-Jean-Ouest témoigne également de cet engouement.

L’administration municipale estime que les nouvelles installations permettront de mieux répondre aux besoins des joueurs et des organisations sportives de la région.

 

 

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