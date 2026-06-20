Le Club Narval monte sur le podium malgré un calibre relevé

Le Club de sauvetage sportif Narval de Saint-Félicien a tiré son épingle du jeu lors du Championnat canadien de sauvetage sportif en piscine, présenté à Laval du 29 au 31 mai dernier. Grâce à une performance d’ensemble solide, la délégation de 20 athlètes a décroché la médaille de bronze au classement cumulatif par équipe.

Selon l’entraîneuse Stéphanie Labelle, le niveau de compétition n’a jamais été aussi élevé.

« Ça fait 30 ans que je fais des championnats canadiens et c’est la première fois que je voyais un calibre aussi fort que cette année. Le sauvetage sportif deviendra un sport olympique en 2032 et ça paraît. On voit le calibre augmenter à vue d’œil au Canada », souligne-t-elle.

Malgré cette concurrence accrue, les représentants félicinois ont réussi à se hisser sur la troisième marche du podium national.

« On a réussi au cumulatif en équipe à terminer en troisième position, même si la plupart des autres équipes avaient plus d’athlètes que nous. »

La discipline démontrée par les membres du club a notamment joué un rôle déterminant dans ce résultat.

« Nous, on a eu seulement deux disqualifications, alors que d’autres équipes en ont collectionné des tonnes. Ça nous a permis de nous faufiler sur le podium. Notre discipline a été payante. »

L’entraîneuse se dit particulièrement satisfaite de la contribution collective de ses athlètes.

« Vu le calibre, on est vraiment fiers de la gang. Tout le monde a participé au pointage et nous a permis d’aller chercher la médaille de bronze. Ce n’est pas tout le monde qui a réussi à améliorer ses temps, mais plusieurs ont au moins réussi à égaliser leur meilleure performance. »

Des performances individuelles remarquées

Le Club Narval a également enregistré plusieurs résultats marquants durant la compétition. Six records du club ont été battus dans les épreuves de relais.

De son côté, Vincent Lalancette a abaissé à deux reprises le record du club au 100 mètres portage.

Au classement cumulatif des points, plusieurs athlètes de Saint-Félicien se sont distingués, notamment Gabrielle Gibbons-Renaud, qui a terminé au premier rang chez les 15 à 18 ans, et Vincent Lalancette, deuxième chez les 19 ans et plus.

Une porte entrouverte vers les Mondiaux

Le championnat servait également d’épreuve de sélection en vue du prochain Championnat du monde de sauvetage sportif.

Stéphanie Labelle estime que Gabrielle Gibbons-Renaud aurait eu toutes les chances de faire partie de l’équipe canadienne.

« Si Gabrielle Gibbons-Renaud avait soumis sa candidature, elle aurait été choisie, assurément. Elle a été la meilleure canadienne dans sa catégorie. »

Vincent Lalancette a pour sa part été retenu au sein de l’équipe de réserve canadienne. S’il y a des blessures ou des désistements, il pourrait donc avoir sa place dans l’équipe.