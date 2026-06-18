Le Défi sportif Déméter de retour pour une 7e édition à Saint-Félicien

La Fondation du Cégep de Saint-Félicien se prépare à tenir la 7e édition du Défi sportif Déméter, un événement organisé en collaboration avec le Cégep de Saint-Félicien et la Ville de Saint-Félicien.

La population est donc invitée à se mobiliser le samedi 12 septembre 2026 au Club Tobo-Ski pour prendre part à cette journée sportive. Les participants seront attendus dès 8 h 30 afin de compléter leur inscription sur place. Les départs des différentes épreuves débuteront à compter de 9 h 45. L’événement devrait se conclure peu avant midi.

Le Défi proposera cette année un parcours principal de cinq kilomètres comportant une vingtaine d’obstacles variés. L’activité pourra être réalisée en solo, en famille, entre amis ou même entre collègues de travail. En nouveauté pour cette 7e édition, un parcours d’un kilomètre sera également offert, intégrant des modules ludiques destinés à un public plus jeune.

L’ensemble des profits seront remis à la Fondation du Cégep afin de soutenir son programme de bourses, qui vient en aide aux étudiants du Cégep ainsi qu’à ceux de ses différents centres de formation et de recherche. Cette année, l’objectif de la Fondation est d’amasser 60 000 $.

Pour y parvenir, la Fondation mise notamment sur la vente de billets de participation, dont les coûts varieront entre 10 $ et 250 $ selon les catégories (enfant, adulte, famille, étudiant, membre du personnel ou entreprise). En parallèle, des dons et des commandites seront sollicités auprès du milieu des affaires, avec des contributions allant de 20 $ à 500 $.

Il est d’ailleurs déjà possible de s’inscrire au Défi sportif Déméter ou de faire un don à la Fondation via la plateforme Lepointdevente.com. Le lien est disponible sur le site Web Cégep de Saint-Félicien et sur la page Facebook de la Fondation.