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Une saison attendu pour les courses de voiliers sur le lac Saint-Jean

Le 18 juin 2026 — Modifié à 10 h 09 min
Par Janick Émond - Journaliste

Régates Lac-Saint-Jean (RLSJ) reprendra du service dans moins d’un mois avec le retour de son circuit de courses de voiliers sur le lac Saint-Jean. L’organisation, qui regroupe des passionnés de voile depuis maintenant plus de 25 ans, proposera cette année un calendrier de huit régates officielles réparties de juin à septembre. 

« Nous sommes un petit groupe de marins passionnés et nous sommes en activités sous la forme actuelle depuis 2000. En 26 ans d’activité, nous avons organisé plus de 500 évènements », souligne le président du RLSJ, Patrick Frigon. 

La saison s’amorcera le 20 juin avec le Ice Break de Roberval. Une semaine plus tard, le 27 juin, les équipages prendront part à la Rencontre de l’Est au club de voile de Saint-Henri-de-Taillon. 

Le calendrier se poursuivra ensuite en juillet avec la Coupe du Lac, présentée du 11 au 12 juillet au Club de voile des Îles, avant le Tour du Lac-Saint-Jean sans escale, prévu le 25 juillet. 

Le mois d’août sera particulièrement chargé avec trois rendez-vous, la Coupe à Jos à Roberval le 1er août, la Coupe du commodore le 8 août ainsi que la Coupe baie de la Pipe. La saison prendra finalement fin le 5 septembre au Club nautique de Roberval. 

« C’est un calendrier de courses pas mal habituel. Parfois, on a d’autres évènements, mais souvent on les ajoute au courant de la saison. L’an dernier, on a ajouté une course de nuit en cours de saison par exemple. » 

Participation 

En moyenne, une quinzaine de voiliers prennent part à chacun des évènements, avec environ trois personnes à bord de chaque embarcation. Le président indique que le circuit repose principalement sur un noyau de participants réguliers, mais que de nouveaux adeptes viennent aussi tenter l’expérience chaque année. 

Afin de rendre les régates plus accessibles, le RLSJ maintient d’ailleurs une classe participative en parallèle du volet compétitif. 

« Ça permet de participer aux évènements sans être pris dans une course, et de découvrir la compétition en même temps. Parce que de commencer au travers de 15 autres bateaux, ça peut être intimidant. » 

Fonctionnement et inclusion 

Comme les embarcations diffèrent d’un équipage à l’autre, le RLSJ utilise également un système de handicaps pour équilibrer les performances. 

« Normalement, dans des courses de régates, tout le monde devrait avoir le même bateau. Mais en Amérique du Nord, on n’a pas la chance d’avoir des flottes identiques. Donc on applique des handicaps selon les embarcations pour mettre tout le monde sur un pied d’égalité. » 

L’organisation a aussi modifié sa philosophie dans les dernières années afin de favoriser la participation jusqu’à la ligne d’arrivée. 

« Avant, on avait beaucoup d’abandons dans certains évènements. Maintenant, on voit plus ça comme un marathon. L’objectif, c’est de se rendre au bout. » 

Tous les équipages qui complètent une course reçoivent désormais une plaque commémorative. 

« Les participants peuvent afficher leur plaque sur leur bateau. Ça fait une belle fierté », conclut-il. 

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