Sports

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Victoire de 4 à 2 pour Les Saguenéens de Chicoutimi

Dufour et Précourt brillent contre les Eagles du Cap-Breton

Le 10 octobre 2026 - Modifié à 15 h 38 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

Les Saguenéens de Chicoutimi ont remporté la victoire, hier, sous la marque de 4 à 2 face aux Eagles du Cap-Breton grâce à un tour du chapeau de Mathis Dufour et à 48 arrêts de Raphaël Précourt.

En effet, Mathis Dufour et Raphaël Précourt ont été les héros des Sags qui ont coupé les ailes aux Eagles du Cap-Breton, vendredi, dans l’un de six matchs au programme dans la LHJMQ.

Dufour a réalisé un tour du chapeau pour porter son total de buts à quatre cette saison. Il a aussi récolté une aide sur l’autre but des siens qui a été marqué par William Dubé.

Devant le filet des Sags, Précourt n’a cédé que deux fois malgré une rafale de 50 tirs.

Pour sa part, Nathan Lecompte a amassé trois passes.

Le travail se poursuit dimanche à Québec contre aux Remparts de Québec, dès 15 h.

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