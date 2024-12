Mi-mandat : Nancy Guillemette dresse un bilan positif

À l’occasion d’un point de presse qui s’est tenu le lundi 16 décembre dernier, la députée de Roberval, Nancy Guillemette, dresse un bilan positif des deux dernières années, du mandat en cours, depuis sa réélection en octobre 2022. En poste depuis l’élection partielle de 2018 elle ne veut toutefois rien confirmer quant à son avenir politique en vue des prochaines élections provinciales qui se tiendront le 5 octobre 2026.

Bien qu’elle soutienne avoir toujours la flamme pour représenter son comté à l’Assemblée nationale, elle explique : « C’est avant tout une décision familiale. Il est encore trop tôt pour annoncer si je serai ou non dans la prochaine course », avoue-t-elle.

Services de santé

Dans un premier temps, la députée caquiste qui s’était donné l’objectif d’améliorer les services de santé locaux déclare : « Aujourd’hui, je constate que cet engagement prend forme concrètement. Le projet de bloc opératoire à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini, un investissement majeur de 70 M$ est en cours de réalisation. »

Elle cite également comme principales réalisations l’ouverture de centres de prélèvements et de vaccination à Dolbeau-Mistassini et à Saint-Félicien. Un autre ouvrira ses portes, à Roberval, en 2025.

« De plus, les municipalités de Lac-Bouchette, Girardville, Saint-Ludger-de-Milot et Péribonka bénéficient de services en mobilité », ajoute-t-elle.

L’un de ses chevaux de bataille, l’itinérance, a permis à la députée, via son gouvernement, de participer à l’implantation de deux haltes-chaleur avec un investissement récurent de 1 M$ par année à Roberval et Dolbeau-Mistassini.

Elle ajoute à ses réalisations celle de la reconstruction de la Maison du Bel âge à Dolbeau-Mistassini. « C’est un investissement de 19 M$ dont 16 M$ provenant de notre gouvernement. Il permet d’offrir un milieu de vie adapté à une clientèle ainée et avec des besoins particuliers. »

Investissements stratégiques

Au cours des deux dernières années, Investissement Québec a financé à des entreprises des deux MRC, 29 M$ au total.

Nancy Guillemette compte beaucoup sur le projet de parc éolien de 3 000 mégawatts, un investissement de 9 G$ ainsi que l’ajout d’un poste de transformation à Lac-Ashuapmushuan. « Ça nous positionne comme un leader incontournable dans la transition énergétique. »

Dossiers citoyens

La députée de Roberval a profité du point de presse pour énumérer plusieurs autres projets qui se sont réalisés, avec une participation de Québec, au cours des deux dernières années dans le comté Roberval.

Elle avoue que ce qui l’interpelle, avant tout, concerne les problématiques vécues par des individus. « Ce qui me touche le plus ce sont les dossiers citoyens. Parfois on ne s’en rend pas compte, mais on peut changer la vie des gens de façon très positive, comme par exemple, les dossiers en lien avec la santé, l’immigration et la problématique de citoyens qui résident en zone inondable. »

Milieux de garde

La députée ajoute que le nombre de places en garderie dans son comté s’est amélioré. « Dans Domaine-du-Roy nous sommes rendus à 91% de couverture et dans Maria-Chapdelaine à 93%. Il nous reste une centaine de places en milieu familial pour de futurs projets. De nouvelles places se sont ajoutées à différentes installations dans le comté Roberval. »

Plusieurs projets pilotes, avec des entreprises, devraient également s’ajouter au cours des prochains mois. « Outre Produits Gilbert et celui de la Chambre de commerce et d’industrie du secteur Saint-Félicien d’autres services de garde éducatif en communauté et en entreprise sont prévus à Saint-Félicien, Albanel et Saint-Thomas-Didyme. Des places seront également ajoutées à l’Hôtel-Dieu de Roberval. »