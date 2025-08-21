Cure de rajeunissement au Planétarium de Saint-Félicien

Le Planétarium de Saint-Félicien a fait peau neuve. L’allure extérieure « école » a fait place à une modernisation architecturale qui représente davantage la mission du bâtiment. De plus, l’entrée extérieure a complètement été restaurée.

On a investi 330 000 $ dans le bâtiment, qui a dorénavant une apparence plus attrayante et contemporaine, estime Claude Boivin, président du Planétarium de Saint-Félicien. Toutefois, dit-il, les travaux prévus à l’intérieur dans les espaces d’accueil et d’activités éducatives ont été remis à une date ultérieure.

« Au cours des derniers jours, l’entrepreneur a coulé le béton à l’entrée, ce qui a mis fin aux travaux en cours et qui avaient débuté en mai dernier. »

Plus de visiteurs en soirée

Lorsqu’on lui demande si ces améliorations ont permis de susciter un intérêt supplémentaire de la part des visiteurs, il répond : « notre activité, en soirée, à l’observatoire virtuel, qui inclut une heure d’initiation au ciel sous le dôme et l’observation des étoiles, connaît un engouement significatif par rapport à l’an dernier. Les gens voient une nouvelle bâtisse plus attrayante. On peut dire qu’en soirée, l’achalandage est meilleur que celle des années précédentes. »

« La bâtisse est définitivement plus attractive pour les visiteurs. Auparavant, on voyait de gros épinettes à l’avant. Lorsque les gens arrivaient au Planétarium, quelques-uns se questionnaient en voyant l’ancienne école qui abrite nos équipements. Les travaux nous donnent un @Ri:look@Ri

plus professionnel. »

Rappelons que le projet a été réalisé grâce au soutien financier de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec, de la MRC du Domaine-du-Roy, de la Ville de Saint-Félicien, de la SADC Lac-Saint-Jean Ouest ainsi que de Desjardins Entreprises.

Projets à venir

Quant à la restauration de la partie intérieure, on a dû remettre le tout.

« Lorsqu’on a reçu les soumissions des entrepreneurs, il en aurait coûté plus du double de ce qui était prévu. Nous voulions ajouter un dôme rigide à l’intérieur avec des chaises confortables. Il a fallu mettre de côté ce projet. Nous avons déjà consulté notre firme d’architectes pour analyser le tout et pour qu’ils nous reviennent avec une solution moins dispendieuse. Il s’agit de la prochaine étape », indique le président.