Chantier dans les temps, un an après la fermeture 

Les travaux de la piscine du Cégep de Saint-Félicien, fermée depuis un an en raison de son état de désuétude, devraient se terminer en janvier 2026, avec une réouverture prévue au même moment, conformément à l’échéancier initial.

« On suit encore bien l’échéancier, nous sommes toujours dans les dates que nous avions fixées », affirme la directrice de l’établissement, Sylvie Prescott.

Après la fermeture du bassin à la fin août 2024, le Cégep s’est rapidement mis en quête de financement, un défi dans un contexte où le réseau collégial est un peu mis à mal relativement aux subventions et des aides gouvernementales.

Le conseil d’administration a aussi mené une réflexion pour déterminer la pertinence d’investir dans cette rénovation.

« La réponse fût rapidement “oui” puisque nous sommes une piscine très fréquentée et qui est utilisée à 95 % par la communauté », souligne Mme Prescott.

Travaux

Initialement évalué à plus de 1,5 M$, le projet devrait finalement coûter environ 1,1 M$, notamment grâce à des travaux effectués à l’interne l’hiver dernier.

« Pour éviter des dépenses, nous avons entrepris nous-mêmes certaines tâches, comme repeindre et changer le plongeon. »

Les travaux plus importants, confiés à l’entreprise Construction Bon-Air, ont débuté au début août. Ils comprennent la réparation de la tuyauterie, du béton et la réfection de la céramique.

« La première étape, qui consiste à creuser à côté du Cégep pour accéder à la piscine par en dessous, devrait durer deux semaines. Ensuite, nous aurons deux à trois semaines pour changer la plomberie, puis trois à quatre semaines pour refaire le béton. Après un mois de séchage, on pourra poser la céramique », détaille la directrice.

Le financement est entièrement assumé par le Cégep. La Ville de Saint-Félicien, qui loue la piscine, continuera de payer sa location annuellement.

« Au départ, la Ville avait proposé de payer sa location de cinq ans d’un seul coup pour nous donner un coup de pouce, mais finalement, ça n’a pas été nécessaire », indique Mme Prescott.

En attendant la réouverture, l’équipe de natation collégiale poursuit ses entraînements à Dolbeau-Mistassini et à Roberval.

« On est fiers de dire que malgré la fermeture, nous avons réussi à maintenir notre équipe en place. Et une chose est sûre, c’est qu’elle devrait être la première à plonger dans la piscine à sa réouverture. »