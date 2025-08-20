Agrandissement du Parc industriel # 2 à Roberval

Excavation Meunier de Roberval prévoit d’investir au moins 1 M$ pour développer, d’ici 2028, jusqu’à 20 terrains supplémentaires dans le Parc industriel # 2 à Roberval, celui dont la route mène à l’aéroport de la municipalité.

« Nous avons débuté les travaux au début du printemps dernier. Le secteur boisé a été déboisé. Jusqu’à maintenant, nous avons 500 000 $ d’allongés dans ce projet qui se réalisera en deux phases, dont la première permettra d’offrir à d’éventuels promoteurs de six à huit terrains d’ici 2026 », explique Robert Junior Meunier, président d’Excavation Meunier.

Ses trois enfants Jérémie Meunier, Jean-Félix Meunier et Catherine Meunier sont également actionnaires de l’entreprise familiale fondée il y a 55 ans par le père du président, qui s’en est portée acquéreur en 2013.

« Nous sommes en attente des autorisations du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour aller plus loin. Normalement, cet hiver, nous obtiendrons le feu vert, ce qui nous permettra de terminer les travaux au printemps prochain », ajoute-t-il.

Sans subvention

L’homme d’affaires explique qu’aucune subvention n’est disponible pour ce type d’investissement. « On doit se débrouiller avec nos propres fonds. Par contre, pour une partie des travaux, la Ville de Roberval investit 40 % du coût de la facture. Nous sommes confiants que le projet se réalisera bien. Des gens d’affaires ont déjà communiqué avec nous pour obtenir des informations. »

Robert Junior Meunier explique également que plusieurs partenariats avec diverses entreprises dans le domaine de la construction permettront aux acheteurs d’obtenir de meilleurs prix pour réaliser leur projet.

Superficie des terrains

Les entrepreneurs qui désireront s’installer dans ce nouveau développement peuvent acquérir un terrain, de la grandeur désirée, en fonction de leurs activités d’affaires.

Il en sera de même pour la deuxième phase qu’on pense rendre à terme en 2028. « On va prendre de l’avance pour obtenir les autorisations requises. Cette phase, d’une superficie un peu plus grande, devrait permettre d’offrir de 10 à 12 terrains. Évidemment, si j’ai un client qui a besoin de la moitié de la superficie totale, il n’y a pas de problème, je vais l’accommoder », conclut-il.