Sara Dufour et Québec Redneck Bluegrass Project sur la scène du Festi St-Fé

Du 6 au 8 juin prochain la Ville de Saint-Félicien et Évènements 2M présentent la 2e édition du festival Festi St-Fé qui se tiendra, au centre-ville, sur les terrains de la Maison de la Culture. Sur scène, les festivaliers pourront assister aux spectacles de Sara Dufour et Québec Redneck Bluegrass.

Le vendredi 6 juin prochain, Sara Dufour, une figure artistique devenue consacrée au Québec, présentera son spectacle. Elle sera précédée du Blueberry Country Band qui assurera la première partie de la soirée.

Le lendemain ce sera au tour de Québec Redneck Bluegrass de performer. Au fils des ans, le groupe s’est forgé une place incontournable de la musique québécoise. Le spectacle à Saint-Félicien sera le premier de la tournée 2025 de QRBP. Les Dérapeutes agiront en ouverture du spectacle.

Nouveauté sportive

Pour l’édition 2025, les organisateurs invitent les entreprises locales à former une équipe pour le Défi des Dragons, une compétition amicale de bateaux-dragons qui se déroulera le samedi 7 juin.

Chaque équipe composée de 20 personnes aura l’occasion de participer à au moins trois courses sur la rivière Ashuapmushuan. L’activité est présentée par le marché d’alimentation IGA Lamontagne & Fille et Mazda de Saint-Félicien. Les bénéfices générés par cette activité seront remis à Fonds jeunesse de demain.

King du BBQ

Le concours King du BBQ qui avait connu l’an dernier, pour la première édition, un grand succès sera de retour. On y couronnera le meilleur chef amateur de BBQ de la région. Le samedi 7 juin, les chefs amateurs devront préparer leur meilleure recette de côtes levées. Le gagnant remportera un poêle BBQ d’une valeur de 1 000 $.

Les juges Patrick Fournier et Sébastien Simard du restaurant Le Beaumier auront la tâche de rendre le concours spectaculaire par les défis que les participants auront à relever.

Gala de lutte

La lutte sera de retour avec la présentation d’un gala de la Fédération AWE. Il sera présenté le dimanche 8 juin à 15h30. Les billets pour y assister, au coût de 15 $, sont disponibles sur lepointdevente.com.

Des activités permettront aux jeunes et moins jeunes de participer à la prestation du Show Jam St-Ho. On aménagera, au centre-ville, des trampolines acrobatiques Jumpal, cage de lancer à la hache, essais de planche à pagaie sur la rivière Ashuapmushuan et autres activités.

Finalement, des « Food Truck » permettront aux gens de déguster des plats, sur place, durant tout le week-end.