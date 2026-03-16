Cours suspendus au Cégep de St-Félicien et au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

En raison de la dégradation prévue des conditions météo au cours de la journée, les cours sont suspendus pour les étudiants du Cégep de St-Félicien pour la journée du lundi 16 mars 2026.

* Les cours en ligne du Service aux entreprises et aux collectivités du Cégep de St-Félicien sont maintenus.

* Les cours de Cégep virtuel sont maintenus.

* Les membres du personnel qui ne peuvent se présenter au travail sont invités à prendre entente avec leur supérieur. Nous vous invitons à la prudence dans vos déplacements.

Même chose pour le CSSPB

Les cours sont suspendus pour l’ensemble des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, ainsi que pour les centres d’éducation des adultes et le centre de formation professionnelle.

Les services de garde sont ouverts. Les rencontres de Passe-Partout sont annulées. Le personnel qui peut faire du télétravail est invité à privilégier cette option. Les formations du Service aux entreprises sont maintenues.