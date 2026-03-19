Sandra Néron relève un nouveau défi comme première DG de la Fondation du Cégep de St-Félicien

Connue dans la région pour son engagement professionnel et communautaire, l’ex-femme d’affaires robervaloise Sandra Néron relève depuis peu un nouveau défi. Elle occupe désormais le poste de première directrice générale de la Fondation du Cégep de St-Félicien, fonction assumée à temps plein depuis le 8 décembre dernier.

La lecture de la description du poste a rapidement suscité son intérêt. Elle y reconnaît un rôle correspondant étroitement à son parcours professionnel et à ses compétences. « J’ai coché toutes les cases. Dans mon ancienne vie, ce type de mandat occupait déjà une place centrale dans mon travail. Nous évoluons dans un milieu restreint où les réseaux demeurent importants. Mon réseau de communication reste actif et à jour. Il dépasse d’ailleurs les frontières régionales. Dans mon mandat précédent, j’ai aussi collaboré avec des partenaires à l’international », explique Sandra Néron.

Une nouvelle étape

Jusqu’à récemment, les activités de la Fondation reposaient principalement sur l’engagement de bénévoles impliqués au sein du conseil d’administration. Ceux-ci consacraient du temps à l’organisme en parallèle de leurs autres responsabilités.

« Les personnes impliquées siégeaient au conseil d’administration. Leur horaire limitait les possibilités de promotion et de développement. La Fondation gagnait en visibilité lors d’événements ponctuels, mais la rencontre des partenaires, la recherche de subventions ou la création de nouvelles activités demandaient une disponibilité plus grande. Chacun contribuait selon ses moments libres », précise-t-elle.

La nouvelle directrice générale souhaite maintenant poursuivre le développement de l’organisation en s’appuyant sur le plan stratégique 2025-2028 de la Fondation, active dans le milieu depuis un quart de siècle.

L’arrivée d’une direction générale à temps plein ouvre ainsi la porte à une présence accrue dans la communauté et à un rayonnement élargi de l’organisme.

Soutien multiple aux étudiants

Chaque année, la Fondation du Cégep de St-Félicien accorde entre 70 000 $ et 90 000 $ en soutien financier à des étudiants confrontés à diverses difficultés.

Cette aide prend plusieurs formes regroupées sous cinq volets : soutien au logement dans les appartements étudiants du cégep, appui pour l’hébergement en milieu privé, contribution au transport scolaire, encouragement au covoiturage ainsi qu’aide financière destinée aux étudiants confrontés à des contraintes budgétaires lors de l’inscription ou en cours d’année.

À la direction de la Fondation, Sandra Néron place parmi ses priorités l’accroissement du rayonnement de l’organisme, dont la mission vise à soutenir les étudiants fréquentant l’établissement collégial à Saint-Félicien et également au Centre d’études collégiales de Chibougamau et à faciliter leur parcours scolaire.