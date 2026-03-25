Un comité crée pour maximiser les retombées de l’énergie éolienne

Un nouveau comité vient de voir le jour pour maximiser les retombées socioéconomiques liées au développement de la filière éolienne dans la région. Porté par les MRC du Domaine-du-Roy et du Fjord-du-Saguenay, le Comité Synergie Éolien réunit plusieurs acteurs régionaux ainsi que les Premières Nations.

Les deux MRC ont été mandatées par l’Union des préfets pour créer ce comité. Il a pour objectif de permettre aux entreprises locales de saisir les occasions d’affaires générées par les projets, et aux communautés de bénéficier des retombées indirectes.

La démarche bénéficie d’un soutien financier de 146 000 $ accordé par le gouvernement du Québec.

« Grâce à une collaboration étroite et à une concertation soutenue, nous pourrons mettre en place une démarche durable et avantageuse pour toute la région, souligne le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Hervé Simard. En unissant nos forces, nous nous donnons les moyens d’optimiser les retombées pour nos citoyens et notre territoire. »

Son collègue de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon, estime également que c’est un pas dans la bonne direction.

« Cette collaboration témoigne de notre volonté de prendre part activement à la transition énergétique tout en conservant la maîtrise de notre développement. Le Comité Synergie Éolien nous permettra de mieux outiller nos entreprises et nos communautés afin qu’elles bénéficient pleinement des occasions générées par la filière éolienne. »

De son côté, le maire de Saguenay Luc Boivin indique que le développement de la filière éolienne représente une occasion majeure de diversification et de croissance pour l’économie de l’ensemble de la région.

« En misant sur la concertation régionale, ce comité permettra à nos entreprises de se positionner stratégiquement dans la chaîne de valeur, de développer leur expertise et de se positionner dans cette nouvelle filière. C’est un levier concret pour renforcer notre tissu entrepreneurial et créer de la richesse au bénéfice de nos communautés. »

Le comité prévoit mettre en place un plan d’action concerté afin d’assurer l’accompagnement des entreprises ainsi que des collectivités dans l’accueil et la réalisation de ces projets d’envergure.