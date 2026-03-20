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Vendredi, 20 mars 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 32 s

Formule bonifiée 

Le Skate Jam de Saint-Prime de retour en mai 

Janick Émond
Le 20 mars 2026 — Modifié à 11 h 52 min le 19 mars 2026
Par Janick Émond - Journaliste

Fort du succès de sa première édition, le Skate Jam de Saint-Prime sera de retour les 29 et 30 mai prochains avec une formule similaire, mais bonifiée. L’événement, qui rassemble les amateurs de planche à roulettes de toute la région, proposera de nouveau des ateliers et des démonstrations, en plus d’une programmation musicale élargie. 

Lors de la première édition, l’an dernier, la réponse des jeunes avait largement dépassé les attentes des organisateurs. 

« La première édition avait été un beau succès, donc on revient en force cette année. L’an dernier, on a atteint 60 jeunes sur le skatepark en même temps, c’était vraiment beau à voir. La mission de l’événement avait été accomplie », souligne l’organisateur Kevin Keays. 

Des participants provenant d’un peu partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais aussi d’autres régions, avaient fait le déplacement. 

« Ça avait été un événement rassembleur. On a des jeunes de partout dans la région, et même de Chibougamau et d’autres régions qui sont venus », ajoute-t-il. 

Une formule ajustée 

Pour cette deuxième édition, l’organisation conserve l’essentiel du concept, tout en apportant quelques ajustements. Des skateurs professionnels seront de nouveau présents, mais l’événement misera cette fois sur l’aspect pédagogique. 

Des skateurs de l’Académie de skate de Saguenay offriront des ateliers aux jeunes participants. 

« On va axer sur le côté académique, et les jeunes vont adorer ça. Ce sont vraiment de bons coachs. Les ateliers vont être plus poussés, mais structurés pour que les jeunes puissent s’améliorer rapidement », explique Kevin Keays. 

En plus des ateliers, les skateurs invités présenteront également des démonstrations de figures. 

Une programmation musicale bonifiée 

L’organisation souhaite aussi attirer davantage de public aux spectacles, un aspect qui avait été plus difficile lors de la première édition. 

« Là où ça s’était moins bien passé, c’était au niveau des spectacles. Il y avait eu beaucoup d’impondérables et on n’avait pas eu beaucoup de monde », reconnaît l’organisateur. 

Cette année, une programmation musicale plus étoffée sera proposée, avec des spectacles présentés à l’intérieur. 

Le vendredi soir sera consacré au heavy metal avec les groupes Landcaster et Sacred Silence – Hommage à System of a Down. Le samedi, le public pourra assister aux prestations de Projet Panache, un groupe rock-folk, et de Joyeux Calvaire – Hommage aux Cowboys Fringants. 

Amasser des fonds pour un nouveau skatepark 

Au-delà de l’aspect festif, le Skate Jam poursuit aussi pour objectif d’amasser des fonds pour la construction d’un nouveau skatepark à Saint-Prime. 

 

 

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