Besoin criant de pharmacien en milieu hospitalier

L’ Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) s’inquiète de la pénurie de pharmaciens qui touche actuellement les établissements de santé au Québec, et aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Se basant sur une enquête menée en 2024, l’A.P.E.S rappelle que dans les urgences, 77 % des besoins en pharmaciens pour prodiguer des soins pharmaceutiques sont non comblés. Aux unités de soins intensifs et coronariens, 59 % des besoins en pharmacie sont non couverts. En ce qui concerne la dialyse rénale, 100 % des besoins en pharmaciens sont non comblés, en dépit de la vulnérabilité aux médicaments des patients dialysés. L’Association croit que le manque de pharmaciens nuit à l’offre de soins pharmaceutiques et à l’usage optimal des médicaments. La présidente de l’A.P.E.S,, Julie Racicot, croit que les chiffres sont alarmants, rappelant que le manque de pharmaciens contribue au temps d'attente lors des consultations à l’urgence et aux risques d'incidents et d'accidents médicamenteux et d'effets indésirables liés aux médicaments.

L’A.P.E.S. demande donc au gouvernement d’entreprendre la négociation pour discuter de moyens de favoriser l’attractivité de la profession de pharmacien d’établissement, le recrutement et la rétention de pharmaciens partout au Québec, et notamment en région.