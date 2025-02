Fermeture du Rénomax de Saint-Félicien

Les employés du centre de rénovation Rénomax de Saint-Félicien ont appris, de son propriétaire Benoît Rousseau, que l’entreprise fermait ses portes, de façon définitive, le vendredi 7 février prochain.

« C’est avec beaucoup de regret que je dois me résoudre à fermer le magasin Rénomax de Saint-Félicien. J’ai pris cette décision suite à l’offre qui m’a été faite par Rénomax d’acheter tout l’inventaire du magasin ainsi que les tablettes, le matériel informatique et les équipements », peut-on lire dans une lettre adressée aux employés et signée par son propriétaire.

Il explique ne plus avoir la santé pour s’occuper de ce magasin et que sa fille Anick Rousseau lui avait manifesté qu’elle « n’avait pas d’intérêts à racheter les immeubles se situant au Centre-Ville de Saint-Félicien, car elle n’y voit pas là un bon emplacement pour un centre de rénovation. »

« De plus, la difficulté de trouver de la main-d’œuvre à temps plein dans ce magasin me résigne à cette vente qui signe l’arrêt des opérations de Rénomax de Saint-Félicien. »

Cessation d’emploi



Les employés seront toutefois payés jusqu’au 29 mars prochain. « Vous êtes tous appelés à travailler sur le démontage du magasin en prévision du déménagement. Certains d’entre vous se verront offrir des postes au sein de Rénomax (Dolbeau-Mistassini et Roberval). Pour les autres, je vous souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de vos carrières », conclut Benoît Rousseau.