Un surplus de 108 676 $ pour la 70e Traversée

L’année financière de la Traversée Internationale du Lac St-Jean s’est soldée par un surplus d’opérations de 108 676 $. C’est ce qui a été dévoilé présidente Jessica Tremblay, jeudi, lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme.



« Malheureusement, la 69e Traversée avait été difficile sur le plan financier. Ainsi, il était impératif pour nous de revenir en force avec un bilan financier positif. Nous avons travaillé fort pour assurer la pérennité financière de la Traversée avec l’ajout du moitié-moitié. C’est certain qu’il sera de retour en 2025. Également, nous ne pouvons pas passer sous silence le travail de notre président d’honneur, Karl Blackburn, qui a permis à notre campagne de financement de connaître un franc succès », a mentionné Jessica Tremblay.



Lors de l’assemblée générale annuelle en 2024, la présidente de la Traversée avait lancé un message à la population et l’organisation est heureuse de constater que l’attachement des Robervalois envers l’événement est toujours aussi grand.



En route vers la 71e édition



« Nous avons été touchés par la participation de la population à la campagne de financement, aux compétitions et aux spectateurs. Nous travaillons sur la programmation de la 71e édition qui se tiendra du 19 au 26 juillet prochain et nous espérons que les festivaliers seront de retour pour célébrer avec nous, car nous tenons à ce que notre festival soit à la hauteur de leurs attentes », a ajouté la présidente.

Sur le plan sportif, lors de l’assemblée générale annuelle, la présidente du conseil d’administration de la Traversée a rappelé les victoires d’Axel Reymond et de la nageuse Inès Delacroix., deux nageurs de la France.

Outre la présidente, Jessica Tremblay, le conseil d’administration de la 71e Traversée internationale du lac St-Jean est composé de Rémy D’Amboise, Pierre Pelletier, Valérie Gagnon, Éric Gauthier, Roger Gervais, Carol Privé, Kim Privé, Pierre-Samuel Larouche, Stéphane Taillon et Olivier Lévesque (président ex-officio).