Une action collective sur le point d'être approuvée au Québec

Après avoir passé une étape importante mardi, la juge Dominique Poulin devra approuver l’entente de 9 M$ que devra verser Meta, afin de régler l’action collective pour violation de la vie privée intentée contre elle.

Rappelons qu’en 2021, la Cour supérieure du Québec avait accepté la demande de Stuart Thiel et Brianna Thicke, au nom de tous les utilisateurs de la plateforme Facebook. Cette entente est en lien avec le partage de données de plusieurs utilisateurs de Facebook, sans leur consentement, depuis le 27 juillet 2012.

Selon l’avocate au cabinet Trudel Johnston & Lespérance, Lex Gill, il s’agit là du deuxième plus grand règlement d’action collective au Québec, Sauf que comparativement aux 200,9 M$ versés par Desjardins en 2021, les abonnés québécois ne verront pas la couleur de l’argent. On peut lire dans l’article de la Presse qu’après les honoraires d’avocats et autres frais reliés à l’affaire, les 6,1 M$ restants seront redistribués entre trois universités, soit Laval, Concordia et l’Université du Québec à Montréal.

Le versement pourrait s’étendre à d’autres universités québécoises, qui ont signalé vouloir recevoir une partie de cette entente. Le montant versé devra servir à financer des activités en lien avec le droit à la vie privée au Québec, en plus de publier un rapport concernant l’utilisation des fonds.

Pour ceux qui auraient espéré une compensation monétaire de la part du géant Facebook, l’avocat a mentionné qu’il n’en avait jamais été question et que dans le cas contraire, cela aurait rapporté moins de 1$ par abonné.