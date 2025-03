2Frères présente un 6e album plus profond

Le groupe 2Frères sera de passage à Dolbeau-Mistassini le 22 mars prochain dans le cadre de la tournée de leur 6e album intitulé Science Humaine. À travers les 11 chansons que regroupe l’album, Érik et Sonny Caouette abordent des thèmes profonds qui se distinguent de ce à quoi le duo nous a habitués par le passé.

Sorti en novembre dernier, l’album Science humaine propose des réflexions et une introspection sur l’humain au sens large.

« On aborde plusieurs nouveaux thèmes dans cet album. On traite de tout ce qui entoure l’humain, mais ce n’est pas toujours dans la beauté. On s’est permis d’aborder des sujets un peu plus profonds comme la mort et l’angoisse. Il y a aussi un côté un peu revendicateur lorsqu’on parle de la société dans laquelle nous vivons », mentionne Érik Caouette.

Certains titres de l’album Science humaine s’inspirent de la vie personnelle des deux hommes. Un moyen pour eux d’extérioriser certaines choses.

« Sonny et moi sommes papas. Nous sommes séparés des mères de nos enfants, mais nous entretenons une très belle relation avec elles. On trouvait que c’était important d’illustrer ça dans une chanson. Notre p’tit refrain parle d’un couple qui se laisse, mais qui décide de préserver ce qui avait de beau dans la relation, leurs enfants », explique Érik.

Pour la première fois depuis le début de leur carrière, les deux artistes ont assuré la direction artistique et la production de leur album. Une expérience formatrice pour Érik et Sonny.

« La chanson Tu m’as moi-même que nous a offerte Amélie Larocque parle un peu de cette émancipation-là que nous avons vécue en devenant producteurs et directeurs artistiques de l’album. Ça nous a donné toute la latitude du monde pour réaliser un projet qui nous ressemble à 100 % », poursuit-il.

2Frères ont également collaboré avec l’auteur-compositeur-interprète Alexandre Poulin, qui offre deux chansons sur l’album, l’autrice-compositrice Sofia de Medeiros et le parolier Philippe Besner.

Un voyage à Londres

Érik et Sonny Caouette ont eu la chance de vivre une expérience unique pendant la création de ce 6e album. Les deux frères se sont rendus à Londres pour enregistrer dans le mythique studio d’Abbey Road.

« C’est une idée de Sonny, qui rêvait depuis longtemps de vivre l’expérience d’enregistrer dans un grand studio. J’ai sauté à pieds joints dans l’idée. Nous avons amené nos filles avec nous et ç’a été un super voyage qui a donné une chanson avec une touche vraiment spéciale », raconte Érik Caouette.

Une version de la chanson Croire en nous enregistrée par le duo dans le studio anglais est présente sur l’album.

Un spectacle qui bouge

En plus de production et de la direction artistique de leur album, Érik et Sonny ont également réalisé la production du spectacle de la tournée.

« Nous avons vraiment mis sur pied le spectacle qu’on avait envie d’offrir aux gens. On s’est gâté dans la réalisation. Nous sommes 6 musiciens sur scène, c’est un gros party et nous prenons beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup d’énergie dans le spectacle », explique Érik.

Le groupe a aussi collaboré avec l’humoriste Simon Delisle pour la mise en scène du spectacle.

« Nous avons toujours eu une touche d’humour dans nos spectacles que ce soit dans la présentation ou entre les chansons. Simon nous apporte un côté humoristique que nous apprécions beaucoup », conclut-il.