Un Félicinois d’origine et sa conjointe présentent leur film Au Nord de l’Espagne, à la croisée des chemins

La représentation aura lieu au Cinéma du zoo sauvage de Saint-Félicien le samedi 29 mars 2025 à 15 h. David Guillemette, originaire de Saint-Félicien et sa conjointe Mélissa Vincelli prononceront, après la projection de leur film Au Nord de l’Espagne, à la croisée des chemins, d’une durée de 90 minutes, une conférence, suivie d’une période d’échanges avec le public.

« Il s'agit de notre 4e film, donc notre 4e présentation spéciale dans la région au cinéma du zoo, les trois autres ayant eu lieu entre 2015 et 2019. Après l’échange, des prix seront attribués dont l’un par l’Agence Voyages MUNDO, partenaire de l’événement. Finalement un cocktail sera servi », explique Mélissa Vincelli.

Série des Aventuriers Voyageurs

Le film fait également partie de la saison 2024-25 de la série des Aventuriers Voyageurs. « Il est donc présenté partout à travers le Québec dans près d'une soixantaine de cinémas. Toutefois, la présentation hors-série que nous organisons à Saint-Félicien est unique dans la région, car il s'agit d'une ciné-conférence et d'un cocktail en notre présence, permettant aux spectateurs d'obtenir plus d'informations sur le sujet et de poser des questions dans une période d'échange suivant le film », précise-t-elle.

Le film Au Nord de l’Espagne, à la croisée des chemins sera également à l’affiche, sans conférence, dans les cinémas de Dolbeau-Mistassini et Roberval le jeudi 27 mars à 19 h, puis à nouveau le dimanche 30 mars à 13 h. « Nous serons exceptionnellement de passage, après la projection à Roberval, du 30 mars, pour échanger avec le public, attribuer des prix de présence et faire tirer une paire de billets parmi les participants pour un prochain film de la série des Aventuriers Voyageurs », conclut-elle.

Le Nord de l’Espagne



Plus souvent qu’autrement on parle du Sud de l’Espagne pour ses plages légendaires. Ce ne sera pas le cas pour le film de Mélissa Vincelli et David Guillemette, présenté au cinéma du Zoo Sauvage.

« Le tournage a eu lieu en mai 2023. Sur une période d’un mois, nous avons capté des images. Au préalable nous avions effectué plusieurs recherches et discuté avec des gens qui vivent dans le Nord de l’Espagne où le tournage s’est déroulé. Le montage fut terminé au début de l’année. »

« Le Nord est super beau. On y retrouve des paysages contrastés et verdoyants ce qui n’est pas le cas du Sud où les gens vivent dans un climat plus aride. C’est également un bel endroit pour l’écotourisme », conclut-elle.

Vous pouvez réserver votre place dans les lieux de diffusion, en ligne ou en personne.