Candidat dans Roberval au prochain scrutin provincial

Après avoir annoncé un refus l’automne dernier, Karl Blackburn revient sur sa décision et ajoute son nom à la liste des candidats pour devenir, le 14 juin prochain, le prochain chef du Parti libéral du Québec (PLQ). Le candidat a jusqu’au 11 avril pour déposer les 750 signatures requises et les 40 000$ exigés. Il a également annoncé son intention de se présenter, comme député, dans le comté Roberval, pour le prochain scrutin du 5 octobre 2026, peu importe le résultat de la campagne à la chefferie du PLQ.

Vendredi dernier, il a annoncé, au conseil d’administration, sa démission comme président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ). Une décision grandement réfléchie pour celui qui a déjà représenté le comté Roberval, de 2003 à 2007.

« Même si les candidats ont une bonne longueur d’avance sur moi, il n’est pas trop tard. J’ai décidé de plonger dans la course », affirme le candidat à la chefferie du PLQ.

Problèmes de santé réglés

Il explique s’être remis des problèmes de santé qui l’ont affecté, en 2024.

« L’an dernier mes enjeux de santé m’ont pris au dépourvu. J’ai passé l’année à faire des tests et des biopsies. Par la suite, les médecins ont déterminé le grade et le stade de mon cancer à la prostate qu’on m’a retirée en novembre dernier », explique-t-il.

Par contre, sa période de récupération fut plus difficile que prévu. « Durant la période des Fêtes, ce fut compliqué. J’ai recommencé à travailler, à plein temps, le 6 janvier. Mon énergie est revenue. J’ai déjà deux visites de réaliser chez mon médecin. Compte tenu des résultats de mes prises de sang, mon médecin m’a confirmé, il y a dix jours, que j’étais en rémission. Je n’ai aucune restriction pour la suite des choses. »

Le téléphone sonne

Le candidat avoue que le téléphone n’a jamais cessé de sonner depuis l’annonce d’une course à la chefferie du PLQ. « Les gens me voient partout, sur toutes les tribunes, au cœur de l’action, en défendant le Canada et le Québec. Ils ont constaté que j’étais de retour avec toute l’énergie nécessaire pour un tel défi. On voulait que je reconsidère ma décision et de me lancer dans la course. »

Au cours des prochaines semaines, Karl Blackburn entend bien sillonner tout le Québec pour aller à la rencontre de ceux qui voteront pour le prochain chef.

« Après le congrès, lorsque je serai chef du PLQ, je vais me présenter, dans le comté Roberval aux prochaines élections provinciales. J’ai encore dix bonnes années à donner à la population. J’ai l’eau du lac Saint-Jean et du Saguenay qui coule dans les veines. J’ai toujours été fier de dire que je venais d’une région, du Royaume. Je suis un fils et un petit-fils d’épicier, ma famille a beaucoup donné à la communauté et m’a inculqué les valeurs du travail, de la générosité, de l’implication et de l’honnêteté ».

Karl Blackburn a été le député libéral de Roberval pendant 4 ans. Il a également œuvré à titre d’organisateur en chef et directeur général du PLQ, de 2007 à 2013.

En 2013, il a été nommé directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales de Produits forestiers Résolu, puis en 2020, à la tête du Conseil du patronat.

Il a aussi déjà été impliqué dans l’organisation de la Traversée internationale du lac Saint-Jean et du hockey mineur de Roberval.